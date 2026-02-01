Detenido un clan que 'okupó' la casa de un anciano incapacitado y le estafó 14.000 euros en Ejea

1047643.1.260.149.20260201104850 UN agente de la Guardia Civil se lleva a una de las detenidas en la operación 'Corviza' en la que se han arrestado a 14 personas de un clan familiar por okupar una casa de un anciano de 90 años incapacitado y estafarle más de 14.000 euros. - GUARDIA CIVIL

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en el marco de la operación 'Corviza' a catorce personas de una misma familia que habían ocupado ilegalmente la vivienda de un anciano de 90 años incapacitado en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y habían suplantado su identidad para contratar servicios a su nombre con los que obtuvieron un beneficio de más de 14.000 euros.

El hombre de 90 años desconocía el estado de su vivienda y las estafas que estaba sufriendo. La Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos el pasado mes de julio después de geolocalizar el teléfono del hombre en un robo con fuerza cometido meses atrás en Ejea de los Caballeros.

Las unidades de investigación de la Guardia Civil constataron que el titular de dicho número poseía una vivienda en esa localidad y que estaba interno en un centro geriátrico para su cuidado desde hacía más de dos años debido a su avanzada edad. Los agentes comprobaron la vivienda y descubrieron que estaba ocupada ilegalmente por varias personas de una misma familia.

Habían realizado un enganche ilegal al alumbrado público, a pesar de que en dicha vivienda estaba dado de alta el suministro de luz, para ocultar el aumento del consumo de electricidad y no levantar sospechas de su estancia.

SEGUROS, LÍNEAS TELEFÓNICAS Y PÓLIZAS DE SALUD

Una vez obtenida la identidad de los moradores y tras una investigación de varios meses de duración, se averiguó que habían obtenido datos personales y bancarios de la víctima de documentos que poseía en su vivienda.

Los utilizaron para usurpar su identidad y contratar multitud de seguros a su costa, además de comprar numerosos efectos a nombre del perjudicado y de contratar una tarjeta para obtener dinero en efectivo. En total contrataron 15 seguros --13 de vehículos y dos del hogar--, 16 líneas telefónicas y seis pólizas de salud, siempre a cargo de la cuenta bancaria de la víctima. Todos los beneficiarios de estos servicios pertenecían a la familia de los sospechosos.

Este mes de enero ha sido registrada la vivienda ocupada en la que se ha localizado numerosa documentación y efectos que evidencian la autoría de los sospechosos.

Han sido detenidas tres personas, dos mujeres y un hombre, que residían en la casa. Se les atribuyen los delitos de usurpación de inmueble, continuado de estafa agravado, continuado de falsedad documental, defraudación de fluido eléctrico, contra la intimidad y pertenencia a grupo criminal. También han sido localizadas e investigadas otras once personas que obtenían los beneficios.

La investigación ha revelado que los implicados se aprovecharon de la especial vulnerabilidad de la víctima. La actuación de la Guardia Civil ha permitido bloquear la cuenta bancaria del perjudicado y los cargos pendientes de cobro, evitando que la estafa alcanzase una cuantía muy superior. La vivienda usurpada ha sido recuperada y ha quedado precintada.

En la desarrollo de esta operación a cargo de la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros, han participado también en apoyo otras Unidades de la Guardia Civil en Zaragoza y ha colaborado la Policía Local.