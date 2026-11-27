1137911.1.260.149.20261127125749 Billetes y dosis incautadas al detenido en Épila. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Épila (Zaragoza) a un hombre como presunto autor de un supuesto delito contra la salud pública, tras localizar entre sus pertenencias 337 gramos de cocaína, dosis preparadas para su distribución y más de 10000 euros en efectivo.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes 23, cuando unos agentes realizaban labores diarias de prevención de seguridad ciudadana por la citada localidad, observaron a un joven, manteniendo una conversación con otra persona, que al percatase de la presencia policial, se dispuso a abandonar la zona, mostrando una actitud de evidente nerviosismo que llamó la atención de los efectivos.

Tras proceder a su identificación y un registro superficial de sus pertenencias, localizaron tres paquetes envueltos en un plástico negro los cuales contenían una sustancia sólida de color blanco, presuntamente cocaína enrocada con un peso aproximado de 337 gramos en total y 59 bolsitas individuales con una sustancia polvorienta, de similares características, supuestamente cocaína.

Asimismo, los agentes localizaron otro paquete con dos sobres en su interior, los cuales contenían un total de 10200 euros, distribuidos en 198 billetes de 50 euros y tres billetes de 100 euros.

Ante los indicios encontrados y una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, se procedió a la detención de este hombre, de 26 años de edad y vecino de Épila, como presunto autor de un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.