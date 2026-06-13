Detenido un grupo criminal que favorecía la inmigración irregular en la comarca oscense del Cinca Medio

1095922.1.260.149.20260613104940 Uno de los detenidos por favorecer la inmigración irregular en la comarca del Cinca Medio es introducido en un vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

HUESCA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huesca ha detenido a dos personas e investiga a otras tres como supuestas autoras de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal por haber favorecido la inmigración irregular en la Comarca del Cinca Medio. El grupo criminal estaba integrado por varones de entre 29 y 73 años, vecinos en algunos casos de la comarca del Cinca Medio y en otros de la vecina Lérida.

El empadronamiento de más de un centenar de personas, la mayoría en situación irregular, en dos viviendas de una localidad de la Comarca del Cinca Medio puso en alerta el pasado mes de febrero a la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, tras recibir una comunicación del Puesto de Estadilla (Huesca) gracias a la colaboración de las instituciones locales, que el Instituto armado califica como "fundamental".

En el transcurso de las investigaciones, los agentes comprobaron incluso que uno de los domicilios utilizados para realizar hasta 57 empadronamientos no reunía las condiciones de habitabilidad, ni salubridad mínima --la vivienda no contaba con tejado ni puertas, las ventanas estaban tapiadas y no disponía de los suministros básicos de agua y luz--.

Así mismo, la Benemérita pudo averiguar que las personas extranjeras en situación irregular que acudían a la localidad para empadronarse no volvían a ser avistadas por los agentes en la localidad una vez conseguido dicho trámite municipal.

Las indagaciones permitieron identificar al posible grupo criminal en el que sus integrantes desempeñaban diferentes roles. Unos eran los llamados conductores y o facilitadores, que se encargaban de transportar a los inmigrantes desde los distintos puntos de la geografía española para ser empadronados en esta localidad de la comarca del Cinca Medio, a cambio de una cuantía económica que podía oscilar entre los 150 y 400 euros.

Dichas cantidades, eran abonadas al líder del grupo criminal, quien, a su vez, materializaba estos empadronamientos en el consistorio municipal, iniciando los trámites administrativos. En total 105 personas extranjeras en situación irregular fueron las perjudicadas.

Finalmente, el pasado 2 de junio los agentes procedieron a la detención de dos personas y a la investigación de otras tres, como supuestas autoras de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal, siendo cinco varones entre los 29 y 73 años, vecinos de la comarca del Cinca Medio y Lérida.

Las diligencias junto con los detenidos, fueron entregadas al Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Monzón, que dejó a los arrestados en libertad con cargos y a los investigados con la obligación de presentarse cuando la Autoridad Judicial estime conveniente.

LA GUARDIA CIVIL LLAMA A LA COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

Esta operación, se enmarca entre los objetivos contemplados por la Guardia Civil en su Plan Estratégico, concretamente, la lucha integral contra las redes de inmigración irregular y el control de los flujos migratorios irregulares.

Desde Guardia Civil insisten en que la colaboración entre las instituciones de todos los ámbitos resulta fundamental para evitar que las organizaciones criminales se aprovechen de los ciudadanos con cierta situación de necesidad.