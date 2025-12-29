Detenido un hombre por robar un vehículo en una gasolinera de El Burgo de Ebro (Zaragoza)

Zaragoza.- Sucesos.- Investigado un hombre por numerosos robos en vehículos en Caspe - GUARDIA CIVIL

EL BURGO DE EBRO (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombres tras robar un coche en una gasolinera de la localidad zaragozana de El Burgo de Ebro y huir a gran velocidad, aunque fue localizado media hora después.

El aviso se produce el mismo día de Navidad, sobre las 20.00 horas, y el propietario del vehículo alertaba del robo mientras se encontraba repostando, ha informado el Instituto Armado.

De inmediato, la Guardia Civil alertó a las patrullas que se encontraban de servicio de lo ocurrido y, minutos después, agentes del Destacamento de Tráfico de Alfajarín observaron el vehículo sospechoso cuando circulaba por la AP-2, a gran velocidad y poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía por las peligrosas maniobras que realizaba.

El sospechoso, un hombre de 23 años, nacionalidad marroquí y residente en la provincia de Albacete, quedó detenido a las 20.30 horas, en el kilómetro 38 de la AP-2, a la altura del término municipal de Pina de Ebro.

Además, durante su identificación, se verificó que el conductor no poseía permiso de conducción, así como que le constaban dos requisitorias judiciales en vigor de búsqueda, detención y personación.

Al detenido, le imputan delitos de hurto y uso de vehículo, de conducción de un vehículo a motor sin haber obtenido nunca permiso de conducir y por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida o integridad de las personas.