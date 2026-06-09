Detenido un trabajador de una empresa de Zaragoza por el hurto continuado de piezas de vehículos que luego vendía

Piezas de vehículos intervenidas al vecino de Alagón que hurtaba y luego vendía - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un trabajador de una empresa, ubicada en la provincia de Zaragoza, por el hurto continuado de material que posteriormente vendía a través de Internet, y con el que obtuvo un beneficio de casi 5.500 euros.

La investigación se inició tras una denuncia interpuesta a mediados del mes de marzo, por parte de una empresa ubicada en la provincia de Zaragoza, por el hurto de casi 450 centralitas, dispositivos de hibridación y tornillería, que habrían sido hurtados desde el año 2021 hasta la actualidad, del interior de dicha sociedad, valorado en casi 89.000 euros.

De la instrucción de este suceso se hicieron cargo las unidades de investigación de la Guardia Civil y, tras las gestiones practicadas durante estos meses, lograron determinar que al material sustraído solo tenían acceso un número determinado de trabajadores de la empresa.

Además, ante la posibilidad de que dicho material hubiese sido vendido a través de Internet, se realizó un análisis sobre venta de efectos similares online, con el que se obtuvo la identidad de una persona, trabajador de la sociedad, que realizó varias ventas de centralitas y tornillería, idénticas a las sustraídas. Ventas que se habían efectuado tanto en territorio nacional, como Sevilla, Navarra, Jaén y Girona, como en Portugal.

Fruto del análisis de las ventas se lograron recuperar en diferentes puntos, 54 centralitas y 10 dispositivos de hibridación, valorados en 13.000 euros.

En la investigación se comprobó que el sospechoso habría vendido un total de 128 centralitas y realizó numerosas ventas de tornillería, con las que obtuvo un beneficio económico total de 5458 euros.

VECINO DE ALAGÓN

Por tal motivo, la Guardia Civil detuvo a este ex trabajador, un varón de 34 años, nacionalidad española y vecino de Alagón, por un supuesto delito de hurto continuado, finalizando la investigación a principios de este mes.

En la investigación se ha contado con la colaboración de Policía Local de Noain (Navarra) para la localización de una de las ventas de centralitas, cuyo comprador residía en la Comunidad Foral de Navarra.