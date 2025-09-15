La Diputación de Huesca culmina las obras entre Naval y Bárcabo

HUESCA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca ha finalizado las obras entre Naval y Bárcabo, en las comarcas del Somontano y de Sobrarbe, y que se han llevado a cabo en dos tramos diferenciados. En total, se han mejorado casi 15 kilómetros de la vía que une ambos municipios y que también discurre por la localidad de Suelves, con una inversión que asciende a más de 270.000 euros.

Las actuaciones se han llevado a cabo en poco más de dos meses por parte de la empresa Santiago Angulo Altemir SL, iniciándose a finales de junio y culminando a principios de este mes de septiembre.

Como ha señalado el diputado de Obras, Álvaro Bescós, "mejoramos la comunicación de dos valles, ofreciendo más seguridad a los vecinos y facilitando el tránsito de turistas hacia el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, y la salida hacia las Salinas de Naval".

Las obras han consistido por un lado, en la mejora de 5,3 kilómetros entre Naval y Suelves, reconstruyendo el pavimento que había quedado muy dañado por las lluvias de final del verano del año pasado, y también en el revestimiento de hormigón de las cunetas en más de 1.200 metros.

Por otro, desde Suelves a Bárcabo se ha acondicionado la pista mediante rasante y compactación del firme existente, y asimismo se han mejorado las cunetas. En total, la inversión ha sido de 269.973,14 euros.