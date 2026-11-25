Archivo - Máquina de la Diputación de Teruel abriendo paso por la nieve a un municipio. Archivo - DIPUTACIÓN DE TERUEL - Archivo

TERUEL 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha desplegado las máquinas quitanieve en la Sierra de Albarracín tras el episodio de nieve que ha comenzado a caer a primera hora de la mañana de este miércoles, 25 de noviembre.

Saliendo las rutas de Guadalaviar y Orihuela del Tremedal, también se han activado los dispositivos en Frías de Albarracín y El Vallecillo.

Debido a la peligrosidad que reviste el firme de las calzadas se recuerda tener precaución en toda la Sierra, ha insistido la Diputación de Teruel.