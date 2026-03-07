El director general de Cultura subraya el protagonismo del arte aragonés en el panorama español de arte contemporáneo

Mesa redonda sobre el 30 aniversario del IAACC Pablo Serrano en ARCO. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha subrayado este sábado el protagonismo y la fuerte presencia que tiene el arte aragonés, los artistas y galerías de la comunidad, en el panorama español de arte contemporáneo.

Una delegación institucional del Ejecutivo aragonés ha acompañado a los creadores y galerías de la comunidad en su participación en las ferias organizadas en la Semana del Arte de Madrid. "Hacemos una valoración muy positiva de esta edición de 2026 para la cultura aragonesa", ha asegurado el director.

En primer lugar, "por el hecho de que en estos certámenes ha habido una puesta en valor de los grandes maestros de la contemporaneidad aragoneses", ha afirmado, destacando que toda la generación de grandes maestros aragoneses "cotiza al alza" en el mercado internacional del arte contemporáneo, con nombres como Saura, Pablo Serrano, Pablo Gargallo o Manuel Viola.

"El segundo elemento de satisfacción total para nosotros es la fuerte influencia que el Museo Pablo Serrano tiene dentro del arte contemporáneo español. El museo ha alcanzado velocidad de crucero y se ha convertido en una referencia indispensable para comprender la cultura contemporánea en España en el contexto de las artes plásticas", ha apuntado Olloqui.

Además, "estamos muy contentos porque al menos una treintena de artistas aragoneses marcan el arte contemporáneo actual en el panorama español", ha asegurado, para resaltar especialmente el papel "significativo" de las mujeres en las nuevas vanguardias del arte contemporáneo aragonés".

Ha realizado una mención especial para el artista Sergio Frutos, que ha sido seleccionado como mejor artista en la feria Hybrid, "un artista aragonés de una personalidad totalmente diferenciada, nítida en el panorama internacional del arte, con una fuerte relación alemana y que le hace tener una obra totalmente singular, que ha sido reconocida en Hybrid, de lo que nos sentimos totalmente orgullosos".

"Este conjunto de circunstancias nos hace tener un fuerte optimismo hacia el futuro en esta fase de expansión que está viviendo la cultura aragonesa", ha manifestado el director general de Cultura.

PRESENCIA EN LA SEMANA DE ARTE DE MADRID

La delegación institucional aragonesa ha visitado esta semana las ferias JustMAD, Art Madrid, Hybrid y ARCO para apoyar la presencia en estos certámenes de artistas y galerías de la comunidad.

Se ha organizado una mesa redonda sobre las exposiciones y la actividad de las galerías en Aragón en JustMAD, que tuvo lugar el pasado jueves, mientras que este sábado se ha llevado a cabo el acto central en ARCO, con una conferencia sobre el 30 aniversario del IAACC Pablo Serrano y el proyecto expositivo 'Aragón y las artes'.

En la mesa redonda han participado el director general de Cultura, Pedro Olloqui; el director del museo, Julio Ramón; el coordinador de la dirección general, Juan Ulibarri; la comisaria de exposiciones independiente, crítica de arte y doctora en Historia del Arte y Cultura Visual, Lola Durán; Jesús Moreno, profesional especializado en diseño de espacios culturales, exposiciones temporales, interiorismo y museografía; la facultativo superior de Patrimonio Cultural en el IAACC Pablo Serrano, María Luisa Grau, y el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y presidente de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, Jesús Pedro Lorente.

Además, en la jornada de este sábado han visitado las galerías de Guillermo de Osma (donde exhibe Dis Berlín), el espacio dedicado a la Commonwealth and Council (con la artista Patricia Fernández que trabaja con la obra de Francisco de Goya y Lucientes) y la galería Fernández-Braso y Mayoral (Antonio Saura).