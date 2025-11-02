El director general de Función Pública informa de la cobertura de vacantes y sustituciones en la Administración

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública de las Cortes de Aragón recibe este lunes 3 de noviembre a partir de las 10.00 horas la comparecencia del director general de Función Pública, Antonio Villacampa, quien intervendrá, a petición del PSOE, para informar sobre la cobertura de los puestos vacantes y sustituciones de personal en la Administración de la Comunidad Autónoma.

Tras la intervención de Villacampa, los miembros de la Comisión debatirán y votarán una proposición no de ley del PP relativa a "implementar un régimen de franquicia de IVA, que permitirá que los autónomos y pymes que facturen menos de 85.000 euros anuales estén exentos de tener que declarar y repercutir el IVA en sus facturas".

En última instancia, la Mesa ampliada de Hacienda se reunirá para planificar futuras actividades de la Comisión.

Al término de la Comisión de Hacienda, tendrá lugar la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús Royo, para detallar el Informe de fiscalización Concesión por el Ayuntamiento de Zaragoza de tres líneas de microcréditos reintegrables para autónomos y pequeñas empresas afectados por la COVID-19, primera y segunda convocatorias.

Después, se procederá a elaborar el Informe de fiscalización del régimen de personal y contratación de la Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón, ejercicios 2020 a 2023.