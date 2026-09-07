El director general de Justicia apuesta por "consolidar" la nueva oficina judicial y extenderla al territorio

El director general de Justicia del Gobierno de Aragón, José María Recio. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Justicia del Gobierno de Aragón, José María Recio, ha apostado este lunes por "consolidar" la implantación de la nueva oficina judicial y extenderla al territorio. Ha comparecido a petición de PSOE y CHA, también de su consejera, Mar Vaquero, en Comisión de las Cortes autonómicas.

Tras manifestar su "total voluntad de diálogo" y "transparencia" con los grupos parlamentarios, Recio ha fijado como objetivos "consolidar las reformas implantadas, introducir los ajustes necesarios y culminar los proyectos que están en marcha", expresando su convicción de que la Administración de Justicia "es un servicio público esencial y uno de los pilares del Estado de Derecho".

Las líneas generales de la legislatura son continuar el trabajo iniciado en 2023, consolidar las reformas y mejorar el funcionamiento de la administración de justicia, destacando la "consolidación" de la nueva oficina judicial, que "ha exigido un gran esfuerzo" de todos los operadores jurídicos y de la Dirección General de Justicia.

"El proceso formal ha finalizado" y ahora se trata de reforzarlo, ha continuado el director general, llamando la atención sobre la implantación de la nueva oficina judicial en el territorio "para acercar los servicios a los ciudadanos" y "evitar desplazamientos innecesarios", tras lo que ha avanzado que los esfuerzos se centrarán también en el personal de la Administración de Justicia.

FORMACIÓN DEL PERSONAL

Una de las claves es la formación del personal, ha dicho Recio, resaltando algunas medidas como el plan de formación personalizada para que los nuevos funcionarios tengan "un acompañamiento durante el primer mes" por parte de un compañero de trabajo para que puedan desempeñar el puesto "lo antes posible".

En cuanto a la transformación digital, Recio ha observado que Aragón es una comunidad "avanzada" en este ámbito, con el expediente judicial electrónico ya desarrollado, y ahora se implantará un "plan de transformación digital" con el apoyo de la sociedad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos.

Continúa desarrollándose el nuevo modelo de justicia gratuita, que "permite que todos los ciudadanos tengan un acceso igualitario a la Administración de Justicia", con nuevos baremos y turnos de guardia.

Respecto a las infraestructuras judiciales, se dará curso a la rehabilitación del Palacio de los Luna, sede del TSJA, en Zaragoza, con la licitación y ejecución de la primera fase.

INTERINOS

Desde el PSOE, el diputado Darío Villagrasa ha recalcado que "ha habido meses donde el porcentaje de plazas sin cubrir ha llegado incluso a superar el 20%" y ha preguntado por "el grado de interinos dentro de la administración de justicia, su distribución por provincias y las medidas que van a implementar para que la gestión del personal sea lo más eficiente posible".

"El personal reclama un diálogo fluido y conocer las mejoras desde el punto de vista tecnológico previstas en esta etapa", ha insistido Villagrasa.

La diputada de CHA Mary Carmen Bozal, ha preguntado cuántas plazas vacantes existen en la Administración de Justicia y ha mostrado su preocupación por la situación de los juzgados de violencia sobre la mujer, cuya carga de trabajo ha aumentado por la reforma de la oficina judicial.

Mientras, la parlamentaria del PP Elena Allué ha hecho referencia a que "el Gobierno de España legisla en Madrid, pero es Aragón quien tiene que dar la cara y poner los medios".

En representación de Vox, David Arranz ha afirmado que "el objetivo común es conseguir un servicio más moderno, ágil y eficaz para todos los aragoneses".

En última instancia, por parte de Aragón-Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte, ha solicitado que "que las nuevas estructuras no supongan una mayor centralización de servicios y que lleguen a todo el territorio".