La directora general de Financiación y Fondos Europeos se fija como reto "avanzar hacia una mayor autonomía" financiera

La directora general de Financiación y Fondos Europeos ha comparecido este lunes ante la Comisión de Hacienda, a petición del PSOE, CHA e IU. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Financiación y Fondos Europeos, Isabel Martín-Retortillo, ha manifestado: "Abandonamos el Fondo de Liquidez Autonómica y hemos podido combinar ya financiación pública y financiación de mercado", pero "nuestro objetivo será seguir avanzando hacia una mayor autonomía financiera" y "continuaremos defendiendo que el sistema debe repartir los recursos en función de factores, como la despoblación, que condicionan el coste de los servicios".

"En los próximos años seguiremos teniendo trabajo, defendiendo una mejor financiación para Aragón", ha añadido Isabel Martín-Retortillo este lunes, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública, a petición de PSOE, CHA e IU.

De igual forma, durante su intervención, la directora general ha recordado que "desde la reactivación de las reglas fiscales Aragón viene cumpliendo con sus obligaciones en materia de deuda" y "el ratio deuda-PIB se sitúa en el primer trimestre de 2026 en un 17,7%, dos puntos por debajo de la media europea", unos indicadores que reflejan "una posición económica sólida" que "facilita el acceso a financiación en mejores condiciones".

En relación con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Martín-Retortillo ha apuntado que "Aragón ha liderado de forma constante los datos de ejecución" y "la ejecución final superará el noventa por ciento de los recursos recibidos".

"Los buenos resultados son fruto del esfuerzo realizado por cientos de empleados públicos que han gestionado un volumen de recursos sin precedentes y seguiremos trabajando para garantizar una financiación contundente y para maximizar su implantación en el territorio", ha añadido la directora general de Financiación y Fondos Europeos.

Por último, la responsable de Financiación ha asegurado que "los fondos europeos seguirán siendo una prioridad en nuestro Gobierno" y, actualmente, "los tres programas principales presentan buenos datos de ejecución y estamos cumpliendo con los compromisos financieros asumidos".

A su vez, ha detallado que su actuación se basará, entre otras cuestiones, en "reforzar la solvencia, defender una financiación autonómica justa, asegurar la plena ejecución de los fondos y garantizar que Aragón mantenga una voz propia en las políticas europeas".

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Por parte del PSOE, Óscar Galeano ha preguntado "cómo va a afectar la actual subida de tipos en futuras emisiones de deuda" y "cómo nos podría beneficiar una condonación de la deuda y cuál va a ser la respuesta final a esta pregunta si finalmente se debate en las Cortes generales". De igual forma, ha señalado la necesidad de "tener un proyecto común" en materia de financiación autonómica.

La parlamentaria de CHA Verónica Villagrasa ha defendido "la postura común manifestada por la directora general en cuanto a la reforma del sistema de financiación", y ha señalado que "los fondos europeos son una oportunidad extraordinaria para corregir los desequilibrios territoriales que arrastra nuestra tierra".

Asimismo, la portavoz de IU, Marta Abengochea, ha expuesto que "debemos separar los fondos que tienen un cariz más estructural de los que tienen un carácter extraordinario", y que "la deuda no ha parado de crecer y creemos que para ser creíbles con nuestras demandas de financiación no caben las reformas fiscales".

La parlamentaria 'popular' Lorena Tabanera ha "respaldado y agradecido el trabajo de la directora general" y ha afirmado que "estamos en disposición de combinar fuentes de financiación porque los mercados confían en Aragón". Asimismo, ha recordado que "siempre ha habido un consenso en que deberíamos luchar por conseguir una mejora en la financiación autonómica".

En representación de Vox, Juan Vidal ha afeado que "Sánchez y sus socios intentan establecer un sistema de financiación que retrae recursos para Aragón y los dirige hacia otras comunidades". "Este modelo no reconoce nuestra orografía ni demografía y la condonación de deuda es otro golpe trilero para Aragón", ha concluido.