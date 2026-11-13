Dívar (PP) apuesta por "la reconstrucción nacional" frente a "la corrupción" del PSOE

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la candidata del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar; y el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma. - PP

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, ha apostado esta noche, en el inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre, por aupar al presidente de este partido, Alberto Núñez Feijóo, a La Moncloa para acometer "la reconstrucción nacional" frente a los socialistas y su "corrupción".

Dívar ha intervenido en el acto de inicio de campaña en la sede autonómica del PP, donde ha manifestado su "orgullo" por encabezar la lista del PP al Congreso por Zaragoza, mostrándose "bastante confiada en conseguir un gran resultado" con "el mejor proyecto para España", el del PP.

No es la primera vez que al PP le toca gobernar "después de que el PSOE haya destrozado todo" y "parece que nos vuelve a pasar otra vez", ha señalado la candidata, quien llegará hasta "el último rincón de la provincia" para convencer a los ciudadanos.

Ha alertado contra "la propaganda" del PSOE, que "va a intentar asustar" a los pensionistas y los jóvenes y a intentar convencer a las mujeres. "Todos sabamos de lo que son capaces".

"España y los españoles no se merecen este Gobierno de corrupción, de mordidas, de enchufes, incapaz de gestionar los servicios básicos", ha enfatizado Rocío Dívar, quien ha insistido en que los socialistas "van a mentir" en temas como el trasvase del Ebro, los derechos de las mujeres, los recortes de las pensiones y la privatización de los servicios públicos, realzando que "nunca se había dedicado tanto dinero a los servicios públicos hasta que llegó Azcón" al Gobierno de Aragón.

ELECCIONES HISTÓRICAS

El presidente del PP Aragón y del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha asegurado que "hoy es un día tan importante como aquellas elecciones del 96, como pudieron ser las elecciones de Suárez o González, y lo vamos a dar todo".

"Es imposible gestionar peor" y que haya más corrupción, ha considerado Azcón, quien ha enumerado varias noticias, como la investigación policial por las pulseras antimaltrato, la citación judicial al exdelegado del Gobierno en Ceuta, la personación de la UCO de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas para buscar documentación de la supuesta financiación ilegal del PSOE. También, la investigación al exchófer de Sánchez.

Ha aseverado que "la corrupción es deleznable", más la relacionada con las mascarillas, las pulseras antimaltrato y los accidentes ferroviarios, y se ha preguntado "dónde están los límites del PSOE".

Azcón ha comentado que la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, ha intervenido en un mitin del PSOE "y la han coreado, se ponen a aplaudirla", mientras que el PP va a aplaudir al soldado fallecido en San Gregorio en unas maniobras, al policía nacional fallecido en Oviedo y a "los que levantan la persiana". "Por si fuera poco, sale Tezanos y dice que van a arrasar", cuando "estas elecciones las van a ganar los españoles".

El jefe del Ejecutivo autonómo ha recordado que este miércoles ha habido una huelga general "contra el partido de la oposición, pensando en política y no en los trabajadores, y ha sido la huelga con el menor seguimiento de la historia". Ni un diputado de la izquierda ha pedido que le descuenten del salario el día de huelga, ha ironizado, tras lo que ha propuesto "aplaudir a la Policía Nacional".

Por otra parte, ha exigido a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, que ordene a la alcaldesa de Pedrola (Zaragoza) retirar el recurso contencioso administrativo contra el PIGA de la gigafactoría de baterías de Stellantis-CATL.

"LAS ELECCIONES MÁS IMPORTANTES"

También ha intervenido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para quien estas son "las elecciones más importantes" de la historia democrática de España: "Nos jugamos nuestro Estado de Derecho, no un simple cambio de gobierno".

El PP va a emprender "una auténtica reconstrucción nacional" porque los socialistas "han degradado la democracia y han dejado a España en la UCI", ha considerado Chueca, emplazando a "dejar atrás la degradación de las instituciones, la corrupción de Koldo, el hermano y la mujer" de Pedro Sánchez, del fiscal general y de "Zapatero el joyero", en definitiva, "esa panda de corruptos".

También ha dicho que la corrupción ha costado vidas y ha criticado a "quienes ponen a sus amiguetes en empresas públicas o a las sobrinas, los que se llevan comisiones y joyas, los que amenazan a jueces y periodistas: Pedro Sánchez es el culpable de esta corrupción".

Además, ha animado a "decir adiós" a los independentistas y a los herederos de ETA y ha abogado por "volver a recuperar la igualdad entre los españoles y entre los distintos territorios".

El presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma, ha pedido a todos los militantes y dirigentes que se impliquen "al cien por cien" en estas elecciones para que "vuelva la honradez a las instituciones, la confianza".

Ha elogiado a Feijóo, recordando que en Galicia ganó con mayoría absoluta en cuatro ocasiones y ha deseado que lleve "su sensatez" a toda España y aplique medidas que ya está implementando el Gobierno de Aragón, como las ayudas a las familias y las mejoras en empresas.

"No está en juego la alternancia sin más, está en juego el bienestar de los mayores, los jóvenes, las familias, hijos y nietos", ha proclamado Celma.