Dívar (PP) responde a Alegría (PSOE) que la ley de vivienda de Sánchez "ha sido contraproducente"

Archivo - La senadora aragonesa del PP, Rocío Dívar, actualmente candidata al Congreso de los Diputados. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata popular al Congreso por Zaragoza en las elecciones generales del 29N, Rocío Dívar, ha lamentado este sábao que la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, "que ha sido la portavoz del Gobierno más mentiroso de la historia, siga contando mentiras, hoy concretamente sobre Vivienda". Dívar ha afirmado que la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez "ha sido profundamente contraproducente allí donde se ha aplicado porque genera una retirada de la oferta de pisos y extrema la dificultad para acceder a la vivienda, especialmente a los jóvenes".

"Es un bulo que la Ley de la Vivienda del PSOE resuelva ningun problema", ha añadido. "Es exactamente al revés y por eso el Gobierno de Aragón no la aplica ni la aplicará para defender a los aragoneses".

Para Dívar, "lo que es una auténtica vergüenza y un sectarismo insoportable es que el Gobierno central excluya de las ayudas para la vivienda a las comunidades contrarias a aplicar ese fracaso de normativa. Lo que debería hacer Alegría es reconocer el buen trabajo que está haciendo el Gobierno de Azcón, que en tres años ha impulsado 3.600 viviendas sociales, lo que supone ser la Comunidad Autónoma que mejor desempeño está desarrollando en la materia".

Por último, Rocío Dívar ha señalado que "la solución al grave problema de la vivienda pasa, además de implementar ayudas e incentivos fiscales a jóvenes y sectores con más dificultades, por aumentar la oferta. Y por eso el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a construir un millón de viviendas cuando sea presidente del Gobierno de España".