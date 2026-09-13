La DO Cariñena celebra su LX Fiesta de la Vendimia con tres días de vino, gastronomía, música y experiencias

Pisado de las uvas en la Fiesta de la Vendimia de la DO Cariñena. - DO CARIÑENA

CARIÑENA (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

La Denominación de Origen Cariñena celebrará del 25 al 27 de septiembre la LX edición de su Fiesta de la Vendimia, en la que se desarrollará un amplio programa de actividades que combinará vino, gastronomía, música, deporte, cultura y enoturismo.

La celebración, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional, volverá a convertir a Cariñena en la capital del vino, con protagonistas como el chef Eneko Fernández, Invitado de Honor del evento, y el cantante aragonés Juanjo Bona, que cerrará la jornada del domingo con un concierto acústico, dentro de Divino Festt 2026, que se integra en la programación de la Fiesta de la Vendimia también con otros artistas destacados. Ambos dejarán además sus huellas en el Paseo de las Estrellas de Cariñena.

Desde que comenzó a celebrarse en 1960, la Fiesta de la Vendimia ha mantenido vivo el homenaje a los viticultores y bodegas que hacen posible la elaboración de los vinos de la Denominación, una tradición que cada año reúne a miles de personas alrededor de 'El Vino que Nace de las Piedras', lema que identifica a los vinos de la D.O. Cariñena por la singularidad de sus característicos suelos pedregosos.

ENEKO FERNÁNDEZ, INVITADO DE HONOR DE UNA EDICIÓN HISTÓRICA

El chef televisivo Eneko Fernández, ganador de MasterChef 11 y presentador en Aragón TV, será el Invitado de Honor de esta edición tan especial. La Denominación de Origen Cariñena ha querido reconocer con su elección "una trayectoria personal y profesional que encarna valores como el esfuerzo, la autenticidad y el compromiso con la gastronomía, el territorio y el producto de calidad".

Protagonizará el viernes 25 de septiembre el acto central de la Fiesta de la Vendimia, la denominada Exaltación del Vino, que dará comienzo a las 18.30 horas en la Plaza de España y que este año contará con novedades para celebrar su LX aniversario.

Tras las intervenciones institucionales, llegará uno de los momentos más emocionantes y simbólicos de toda la celebración: el tradicional pisado de las uvas, la extracción del primer mosto de la cosecha y la ofrenda al Santo Cristo de Santiago, patrón de Cariñena.

A continuación, el Invitado de Honor accionará el mecanismo que hará brotar vino de la emblemática Fuente de la Mora. En lugar del agua, el vino manará por todos los caños de la fuente durante los tres días de fiesta. Esta singular característica de la celebración se remonta a 1585, cuando el rey Felipe II fue recibido por la población con dos grandes fuentes de vino, tinto y blanco.

LA FERIA DEL VINO, CORAZÓN DE LA CELEBRACIÓN

La Feria reunirá a bodegas de la Denominación y establecimientos hosteleros que ofrecerán una cuidada selección de vinos, tapas y propuestas culinarias para disfrutar de la riqueza enogastronómica del territorio.

Habrá una veintena de espacios entre bodegas, restauración y otros expositores vinculados a la gastronomía y la alimentación. No faltarán tampoco productos de las ciudades hermanadas con la localidad de Cariñena.

Como en años anteriores, los asistentes podrán adquirir el tradicional catavinos de la D.O. Cariñena para degustar las diferentes referencias elaboradas por las bodegas participantes y descubrir la diversidad de estilos que caracteriza a una de las denominaciones históricas del vino español.

DIVINO FESTT CON JUANJO BONA COMO PROTAGONISTA

En la programación, tendrá una presencia destacada Divino Festt 2026, el festival impulsado por el Ayuntamiento de Cariñena y OCRE para conectar vino, territorio, cultura y nuevos públicos.

Tras la suspensión de la edición prevista este verano debido al riesgo de incendios provocado por las altas temperaturas, Divino Festt 2026 se integra ahora en la programación de la Fiesta de la Vendimia, trasladando a este fin de semana parte de sus propuestas y sumando como uno de sus grandes protagonistas al artista aragonés Juanjo Bona.

El momento central llegará el domingo 27 a las 20.30 horas con el concierto acústico de Juanjo Bona en la carpa del Cariñena Wine Museum. Finalista de Operación Triunfo 2023 y ganador de la primera edición de Jotalent de Aragón TV, ha destacado por su capacidad para conectar la música actual con las raíces de la cultura popular aragonesa.

La programación de Divino Festt 2026 se extenderá durante el fin de semana. Así, el sábado a las 13.00 horas actuará Donna DJ en el escenario de la Feria del Vino. El domingo, desde las 13.30 horas y hasta el concierto de Juanjo Bona, el público podrá disfrutar también de las actuaciones de Capros, Nico, DrizzyClare DJ y Xavibo, configurando una jornada musical continua vinculada a Divino Festt 2026 y a la celebración de la Vendimia.

La programación musical general de la Fiesta comenzará el viernes a las 21.00 horas con The Winebrothers, mientras que el sábado concluirá con la actuación del grupo La Fragua.

PRIMERA CARRERA POPULAR 'PISANDO UVAS'

Entre las principales novedades de este año destaca la celebración de la primera edición de la carrera popular 'Pisando Uvas', una propuesta que incorpora el deporte al amplio abanico de actividades de la fiesta.

La prueba se celebrará el sábado 26 de septiembre con salida desde el Cariñena Wine Museum y ofrecerá dos modalidades: una carrera de 10 kilómetros para corredores y una ruta familiar de 5,6 kilómetros pensada para participantes de todas las edades, que se puede realizar corriendo o andando. Las dos pruebas partirán a las 09.30 horas desde el parking del museo de Cariñena, con la participación de 400 corredores.

UN DÉCIMO DE LOTERÍA NACIONAL PARA CELEBRAR 60 AÑOS DE LA FIESTA

La conmemoración de la LX Fiesta de la Vendimia contará además con un reconocimiento de alcance nacional gracias a la emisión de un décimo de Lotería Nacional dedicado a esta histórica efeméride. El décimo, correspondiente al sorteo del sábado, 26 de septiembre de 2026, está ilustrado con una imagen del tradicional acto de la Exaltación del Vino, principal símbolo de la celebración. En concreto, la del pisado de las uvas en la portadera.

La presencia de la Fiesta de la Vendimia en uno de los sorteos de la Lotería Nacional supone un importante reconocimiento a la trayectoria de una celebración que, durante seis décadas, ha mantenido viva la tradición vitivinícola de Cariñena y ha contribuido a difundir la cultura del vino y el prestigio de la Denominación de Origen dentro y fuera de Aragón.

Esta iniciativa conmemorativa permitirá que los millones de décimos que ya están disponibles en los puntos de venta de la red comercial de Loterías de toda España lleven la imagen de la Fiesta de la Vendimia, proyectando a nivel nacional uno de los acontecimientos más representativos del calendario festivo y enológico de Aragón y España.

Para este sorteo de Lotería Nacional se han puesto a la venta 10 millones de décimos y se repartirán 42 millones de euros en premios, entre los que destacan un primer premio de 600.000 euros por serie y un segundo premio de 120.000 euros por serie.

UNA FIESTA PARA TODA LA FAMILIA

La programación se completará con otras propuestas para todos los públicos, como la IV Feria del Coleccionismo Ciudad de Cariñena, que abrirá sus puertas el sábado de 09.00 a 14.00 horas en la sede de la Comarca Campo de Cariñena y reunirá expositores especializados de diferentes ámbitos. Los más pequeños podrán disfrutar del tragachicos La Viñadora, que el Ayuntamiento realizó el pasado año con motivo de la celebración de Cariñena, Ciudad Europea del Vino.

A ello se sumarán las actividades permanentes de la Feria del Vino, la oferta gastronómica de los establecimientos participantes y la oportunidad de visitar el Cariñena Wine Museum y otros recursos enoturísticos de la zona, consolidando un fin de semana en torno a la cultura del vino y las experiencias vinculadas al territorio.