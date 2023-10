Dos empresas, Teléfono de la Esperanza, Policía y un activista social; Premios Solidarios del Grupo Social ONCE 2023

La Gala de Premios Solidarios que organiza el Grupo Social ONCE de Aragón

ZARAGOZA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza de Aragón, la sección 'Sin Barreras' del Heraldo de Aragón, el activista social Ricardo Álvarez, Pikolin y la Delegación Provincial de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Aragón han sido los galardonados con los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE en el edifico Caixa Forum.

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda; y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, José Luis Catalán; han atendido a los medios de comunicación este lunes, 30 de octubre, antes de comenzar la entrega de los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE en el edifico Caixa Forum.

Susín ha indicado que esta gala anual reconoce a las personas que colaboran con la discapacidad o que han tenido alguna cuestión relevante con la misma.

"Vamos a seguir trabajando, luchando y acompañando a las entidades en ese reconocimiento y en esa plena inclusión social", ha asegurado la consejera de Bienestar Social y Familia.

Por su parte, la alcaldesa ha ensalzado en su intervención el papel esencial que ha jugado la fundación a la hora de elaborar la Ordenanza de Accesibilidad.

"Si hoy la Ordenanza de Accesibilidad de Zaragoza es una de las más avanzadas y respetuosa con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Europa es gracias a las aportaciones, opiniones y valoraciones realizadas por la ONCE y el resto de fundaciones y organizaciones que han colaborado en su elaboración", ha subrayado Chueca.

MESA DE ACCESIBILIDAD

Además, ha añadido que el "diálogo abierto de los últimos años" quiere mantenerlo en el futuro a través de la Mesa de la Accesibilidad que desarrollará la ordenanza.

Por su parte, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha apuntado que premian a personas, organizaciones, empresas y medios de comunicación que "deberían de ser portadas muchas veces".

El presidente del Consejo Territorial de la ONCE, José Luis Catalán, ha destacado que, dentro de las cinco categorías de premiados, tres de los premiados están de aniversario.

"Pikolín cumple 75 años, la Policía Nacional 200 años y el Teléfono de la Esperanza lleva 50 años prestando desde ese teléfono solidario ayuda a personas que lo necesitan combatir la soledad", ha reconocido Catalán.

PREMIADOS POR GRUPO SOCIAL ONCE

En concreto, el premio a la Institución ha sido para el Teléfono

de la Esperanza de Aragón por su prestación, durante 50 años, a través de su voluntariado de atención telefónica permanente y de profesionales voluntarios del área psicosocial, de un servicio de forma anónima, aconfesional y gratuito.

El galardón al programa, artículo o proyecto de comunicación ha recaído en la sección 'Sin Barreras' del Heraldo de Aragón, donde se elaboran artículos para dar a conocer entidades, nuevos proyectos e iniciativas relacionadas con la discapacidad.

El premio a la persona física de la Comunidad Autónoma ha sido para Ricardo Álvarez Domínguez, por ser un referente en el movimiento reivindicativo del activismo social, promover la cooperación internacional y la justicia social dentro y fuera del territorio aragonés, y contribuir a la creación de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.

Por su parte, el premio a la empresa ha sido recogido por Pikolin, por su apuesta por la integración laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, colaborando activamente con entidades sin ánimo de lucro para la realización de acciones de mejora en la empleabilidad.

RECONOCIMIENTO A LA POLICÍA DE ARAGÓN

Finalmente, la Delegación Provincial de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Aragón ha obtenido el galardón al estamento de la Administración Pública por su inmenso trabajo divulgativo y preventivo a colectivos de personas con discapacidad, personas mayores o escolares, entre otros colectivos vulnerables.

Estos premios, bajo el título 'Próxima estación: PORVENIR', son la máxima distinción que el Grupo Social ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional de nuestro Grupo.