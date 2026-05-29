La DPH recupera la mirada pionera de Lucien Briet sobre el Pirineo en una nueva exposición. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) abre las puertas de la nueva exposición 'El último explorador. Lucien Briet, fotógrafo', una muestra dedicada a la figura del viajero, fotógrafo, escritor y erudito francés considerado una de las miradas fundamentales para comprender el Pirineo de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

La exposición es fruto de la colaboración institucional entre la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Lourdes y el Consejo del Departamento de Altos Pirineos, con el objetivo de difundir el conjunto de la obra de Briet, depositada en su mayor parte en el Château Fort-Musée Pyrénéen de Lourdes, tal y como ha subrayado el vicepresidente de la institución provincial, Ricardo Oliván, durante la presentación, quien ha estado acompañado del diputado de Cultura, Carlos Sampériz y de varias autoridades y representantes de la parte francesa.

'El último explorador. Lucien Briet, fotógrafo' recupera la figura de uno de los grandes nombres del pirineísmo y de la fotografía de montaña de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Este viajero, escritor, fotógrafo y observador incansable, dejó una obra que no solo documenta paisajes, sino también una forma de mirar el territorio en un momento en el que buena parte del Pirineo aragonés y de la sierra de Guara seguían siendo espacios poco conocidos.

Ricardo Oliván ha destacado que "esta muestra habla del Pirineo no como frontera, sino como una auténtica conexión cultural, de paisaje, memoria e identidad". En este sentido, Briet "no se limitó a fotografiar montañas, pueblos o caminos, sino que ayudó a fijar una memoria visual del Alto Aragón que hoy tiene un valor patrimonial extraordinario".

VINCULACIÓN CON EL ALTO ARAGÓN

La vinculación del fotógrafo con el Alto Aragón fue especialmente intensa. Después de sus recorridos por el valle de Gavarnie, dedicó buena parte de su trabajo, entre 1904 y 1911, a explorar la vertiente sur de los Pirineos.

Su labor fue especialmente relevante en espacios hoy emblemáticos como Ordesa y Monte Perdido o la sierra y los cañones de Guara, territorios de los que está considerado uno de sus grandes exploradores.

Comisariada por Enrique Carbó, esta muestra reúne más de 200 reproducciones fotográficas, varios álbumes de época con copias originales a la albúmina, planos, libros, grabados, cuadernos de viaje y documentación manuscrita e impresa vinculada a sus expediciones.

La exposición se apoya además en un importante trabajo previo de digitalización, geolocalización y catalogación del fondo fotográfico de Lucien Briet, formado por 1.868 placas de vidrio. Entre ellas se conservan 1.639 negativos en formato 18 x 24 centímetros, que constituyen el núcleo principal de su obra.

Carbó ha explicado que la obra de Briet no puede entenderse separando la fotografía de la escritura. "Briet hace fotografías como escritor, necesita las fotos para poner de relieve la realidad del texto que escribe" ha señalado.

Todo ello convierte a Briet en mucho más que un fotógrafo: fue un investigador del territorio, un cronista de montaña y un explorador con una mirada profundamente moderna.

La exposición 'El último explorador. Lucien Briet, fotógrafo' podrá visitarse del 29 de mayo al 2 de agosto de 2026, de martes a viernes, de 18 a 21 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas. El acto inaugural tendrá lugar este viernes, 29 de mayo, a las 19.30 horas.