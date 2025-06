La DPT señalizará 'Carreteras Experiencia' con itinerarios poco transitados, patrimonio y naturaleza singulares

TERUEL 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel (DPT) señalizará itinerarios por vías provinciales para identificar recorridos poco transitados, con patrimonio y naturaleza singulares, en lo que han denominado 'Carreteras Experiencia'.

El pictograma elegido para estas señales es fruto de un certamen de ideas propuesto al alumnado de la Escuela de Arte de Teruel, cuya ganadora fue la alumna Giorgelyz Alexeira del Valle Heredia, ha informado la institución provincial.

Las nuevas señales invitarán al viajero a descubrir otro tipo de paisajes, aquellos que son singulares por su patrimonio natural, cultural y arquitectónico y que discurren por lugares no tan conocidos de la provincia, algo más escondidos pero que merecen la pena.

Ofrecen otras rutas para disfrutar, ligadas a la pausa y al descubrimiento de recorridos poco transitados. Señalizar estas carreteras permite mostrar las fortalezas de la provincia, que es el propósito que se pretende alcanzar.

Para la vicepresidenta primera de la DPT, Beatriz Martín, que ha presentado este proyecto a la prensa junto al director de la Escuela de Arte de Teruel, Ernesto Utrillas, el profesor de dibujo artístico que ha tutelado el proyecto, Francisco Argilés, y la alumna ganadora, "este proyecto conlleva revitalizar la economía rural más allá de la carretera en sí, ofreciendo la oferta de los espacios más singulares, lugares desconocidos, productos de excelente calidad, estancias diferentes o patrimonio desconocido".

CONCEPTO

El concepto de 'Carreteras Experiencia' deriva de las "carreteras paisajísticas" nacidas hace un siglo en Estados Unidos, desde donde llegó el concepto a Europa, relacionadas con los viajes pausados y por placer.

Estas Carreteras Experiencia que lanza la DPT deben cumplir varias premisas: discurrir por zonas de interés paisajístico, cultural o histórico; los elementos de interés deben ser vistos por los usuarios de la carretera; la vía debe estar plenamente integrada en el territorio con armonía, sin que suponga una agresión para el territorio; debe ser posible una circulación tranquila y segura --con tramos bien señalizados, balizados y mantenidos, con baja intensidad de tráfico y con pocos vehículos pesados--; deben servir de acceso a espacios naturales y patrimoniales que permitan su visita; deben tener oferta turística, al menos en sus puntos inicial y final, y en un doble sentido; debe tener cierta longitud como para que tenga un atractivo durante un tiempo de recorrido de, al menos, media hora.

Con todo ello se propone la catalogación de "carreteras experiencia" por parte de la DPT y su adecuada señalización como tales.

Del mismo modo, deberán disponer de información cultural, ambiental y complementaria del entorno mediante cartelería en miradores y zonas de descanso e información completa en la página web.

Utrillas ha afirmado que les pareció una idea "muy interesante pero muy complicada, un proyecto de carácter profesional". Ha considerado que ha sido "una buena experiencia para el centro, para el alumnado, que la formación de la Escuela tiene su repercusión en trabajos reales".

LA IMAGEN

Alexeira ha explicado que la imagen que ha diseñado simboliza "la riqueza natural, cultural y geográfica de la provincia" y que la estrella de diez puntas representa a las diez comarcas.

Por su parte, los picos azules simbolizan tanto las montañas de Teruel, como los ríos que cruzan la provincia. Los tonos de azul expresan lo profundidad y complejidad de este territorio montañoso yy los verdes, la abundante vegetación y la biodiversidad.

En el centro, la figura de una hoja simboliza la conexión de la naturaleza y el espíritu de aventura que impulsa a los visitantes a descubrir los secretos es esta tierra. Es de color marrón, como las arcillas turolenses, y alude también a nuestra herencia histórica y cultural.

La señal encapsula todos estos elementos, dando la sensación de una única entidad, una provincia cohesionada y diversa, lista para ser explorada en todas sus facetas.

La alumna ha asegurado estar muy contenta. "Soy de Venezuela pero llevo seis años en Teruel y he podido explorar parte de Teruel y esto y agradecida de haber caído aquí, por suerte. Me siento como una turolense más y sobre todo con este proyecto, que podré ver por las carreteras que tanto me gusta explorar, aún más me siento parte de la provincia".

El profesor Francisco Argilés ha indicado que fue un "reto, a la vez muy agradable que fuese algo real, que se llevase a cabo", aunque no estuvo exento de dificultades o limitaciones técnicas.

"Es toda una provincia y tan grande como Teruel, que tenemos esas distancias enormes que hacen que no estemos del todo conectados. Nos preguntaban cómo es exactamente el Matarraña, o esto no concuerda con la Sierra de Albarracín, o esto no habla de la diversidad. Fue realmente complicado", ha añadido, a la vez que ha insistido en que "una imagen tan compleja no sale de ocurrencias".

SEÑALÉTICA Y PROYECTO

Los colores del dibujo responden a los admitidos en la UNE 135-330 de la carta Pantone, que se recogen en el Manual SISTHO del Ministerio de Fomento y Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Una vez creado el pictograma identificativo, la DPT realizará las señales y establecerá los itinerarios para estas rutas, siempre en carreteras provinciales y que se encuentren en estado adecuado para el desarrollo del proyecto.

Asimismo, se va a recoger la información paisajística y cultural de cada itinerario en una web y que actuará como "espina dorsal" que llevará al viajero a los enlaces y datos ya existentes que existen en el contexto turístico y patrimonial de los municipios y comarcas.

La vicepresidenta ha explicado que el proyecto conlleva la colocación de señales, a la entrada y salida de cada pueblo de la ruta, y otras en cruces y puntos donde sean necesarias para seguir el destino.

Las primeras rutas que se señalizarán pertenecen a las comarcas de Sierra de Albarracín (Tramacastilla - puerto de Orihuela del Tremedal) y Gúdar - Javalambre (Albentosa - Olba y Mora de Rubielos - Aguilar de Alfambra). Martín ha afirmado que les gustaría que cada comarca tuviese al menos una carretera señalizada.