La DPZ conoce en Groningen (Países Bajos) modelos de innovación para dar un nuevo futuro al patrimonio religioso rural

Reunión dentro del proyecto europeo RELIHE celebrada en un templo de la ciudad neerlandesa de Groningen y en la que participó una delegación de la DPZ . - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha participado los pasados días 30 de junio y 1 de julio en una visita de estudio en la provincia de Groningen (Países Bajos), encabezada por la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, junto a los socios del proyecto europeo RELIHE (Religious Heritage in Rural Areas), una iniciativa financiada por el programa Interreg Europe que promueve el intercambio de experiencias para mejorar las políticas públicas relacionadas con el patrimonio religioso en zonas rurales.

Durante dos jornadas de trabajo, representantes de las regiones participantes han conocido diferentes iniciativas que demuestran cómo el patrimonio religioso puede convertirse en un recurso para la innovación social, la participación ciudadana y el desarrollo territorial.

La visita ha puesto el foco en cómo implicar a administraciones, universidades, entidades patrimoniales, comunidades locales y jóvenes en la búsqueda de nuevos usos para iglesias y monasterios, garantizando su sostenibilidad a largo plazo.

Entre las experiencias analizadas destaca Heart of Garsthuizen, un proyecto que transforma la memoria de una iglesia desaparecida en un nuevo espacio patrimonial integrado en el paisaje.

La delegación también conoció el modelo Church Carousel de Appingedam y las Church Vision, herramientas de planificación que ayudan a definir el futuro de varios edificios religiosos desde una estrategia conjunta.

Uno de los aspectos más innovadores del programa fue el proyecto Take me to Church, que incorpora a jóvenes de entre 16 y 26 años en la definición de nuevos usos para iglesias históricas, así como un taller internacional en el que los socios de RELIHE trabajaron conjuntamente sobre propuestas de reutilización para un caso real. Durante la segunda jornada también se visitó el itinerario cultural Het Ziltepad, que conecta iglesias históricas con el paisaje y el turismo sostenible, y la iglesia medieval de Oostum, convertida en un laboratorio de investigación sobre los efectos del cambio climático en el patrimonio histórico gracias a la colaboración entre administraciones, universidades y centros de investigación.

UN PROYECTO EUROPEO PARA REPENSAR EL PATRIMONIO RELIGIOSO

La visita se enmarca en el proyecto RELIHE, coordinado por el Politécnico de Turín y cofinanciado por la Unión Europea con un presupuesto superior a 1,5 millones de euros.

Durante cuatro años reúne a socios de Italia, Alemania, Países Bajos, Polonia, República Checa, Letonia y España, representada por la Diputación de Zaragoza.

El proyecto persigue un objetivo claro: repensar el patrimonio religioso en áreas rurales como motor de desarrollo sostenible, cohesión social e innovación cultural. Para ello promueve el intercambio de experiencias y el diseño de políticas públicas que faciliten la reutilización de edificios religiosos ante un reto común en Europa: la secularización y los cambios demográficos que han dejado miles de iglesias y monasterios infrautilizados.

Con más de 500.000 lugares de culto, el patrimonio religioso constituye el mayor patrimonio vivo del continente y representa una oportunidad para impulsar el turismo cultural, la innovación social, la formación o el emprendimiento en el medio rural.

APRENDER DE EUROPA PARA EL PATRIMONIO DE LA PROVINCIA

La participación en esta visita permite a la Diputación de Zaragoza incorporar nuevas referencias europeas sobre planificación estratégica, participación ciudadana, innovación y gobernanza colaborativa, aspectos que contribuirán a seguir mejorando las políticas provinciales relacionadas con el patrimonio religioso.

Este proceso de aprendizaje compartido refuerza el compromiso de la institución con la conservación y puesta en valor del patrimonio religioso como un recurso cultural, social y económico para el desarrollo sostenible de los municipios de la provincia.