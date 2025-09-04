La DPZ distribuye 400.000 euros entre 168 municipios en ayudas del plan de conciliación

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 168 municipios de la provincia se han visto beneficiados con las ayudas del plan de conciliación de Diputación de Zaragoza (DPZ), que este año ha lanzado la segunda convocatoria y cuyo presupuesto se ha aumentado hasta los 400.000 euros.

El objetivo de esta línea de ayudas es apoyar a los ayuntamientos para que organicen actividades de tiempo libre para niños y jóvenes durante los periodos no escolares, facilitando de esa forma su atención y asistencia en los municipios de la provincia mientras que los padres están trabajando.

Así, algunas de las actividades subvencionadas con este plan han sido en Anento, con Ecoarte, conectando la naturaleza y la diversidad; en Bujaraloz, una escuela de verano y escuela de inventores; en Cetina, con un campus tecnológico y deportivo; en Ejea de los Caballeros un servicio de ludoteca bebé; en Gotor unas jornadas de iniciación a la arqueoastronomía para menores; o en Tosos y Cosuenda, con la actividad pasaporte al mundo, entre muchas otras.

La diputada delegada de Igualdad, Manuela Berges, ha recordado que la DPZ lanzó este plan de ayudas el año pasado y la gran acogida que tuvo entre los ayuntamientos "nos ha llevado a duplicar su presupuesto en 2025 para poder así llegar a un mayor número de municipios".

El propósito de la institución provincial ha explicado la diputada, es que sean ayudas muy flexibles para que los ayuntamientos, que son los conocen las necesidades de sus vecinos, "puedan cubrir todo tipo de periodos a través de un amplio abanico de posibilidades en cuanto a actividades".

Manuela Berges ha insistido en que el objetivo es alcanzar "todos los segmentos y todo tipo de actividades, desde las ludotecas típicas hasta talleres musicales o de pintura".

A juicio de la diputada, de esta manera y lanzando esta línea de ayudas "contribuimos a alcanzar objetivos tan importantes como el arraigo de la juventud, ya que los ayuntamientos pueden ofertar actividades con las que promover la conciliación familiar y por tanto facilitar y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

Por último, Berges se ha referido a que también se contribuye "a dinamizar la economía local a través de la contratación de empresas y de personal que desarrolle estas actividades".

350.000 EUROS ENTRE 141 MUNICIPIOS

El año pasado, en la primera convocatoria de este plan, la Diputación de Zaragoza concedió ayudas por valor de 350.000 euros a 141 ayuntamientos de la provincia.

El presupuesto inicial del plan se incrementó en 150.000 euros para dar respuesta a la gran cantidad de solicitudes por parte de los consistorios.

Estas ayudas financiaron actividades como colonias de verano y de navidad y otras muchas iniciativas similares organizadas por los ayuntamientos para facilitar la conciliación a las familias de sus municipios: talleres de pintura o de cine, colonias en torno a deportes como el pádel, el baloncesto y el judo o la tecnología, ludotecas, cursos para crear tu propio cómic, talleres en la naturaleza, jornadas de iniciación a la arqueoastronomía o, entre otras, una escuela de circo.