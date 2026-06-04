La DPZ estrena un documental sobre el enigma de un sello azul de dos reales por la Semana de los Archivos

El escritor y fonógrafo Javier Barreiro, el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre, y el productor, director y guionista José Manuel Herraiz. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) celebra del 8 al 12 de junio una nueva edición de la Semana de los Archivos con diversas actividades, entre las que destaca el estreno del documental 'Dos reales azul: historia de un sello de un millón de euros', de José Manuel Herraiz, que cuenta cómo se resolvió el enigma de este sello gracias al archivo de la institución provincial.

La programación se ha presentado este jueves en la DPZ con el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, José Manuel Latorre, el escritor y experto en fonografía Javier Barreiro y el productor, director y guionista José Manuel Herráiz.

El Día Internacional de los Archivos se conmemora cada año el 9 de junio y, en esta ocasión, lleva el lema 'Archivos para la Justicia, Derechos, Memoria y Futuro', seleccionado a través de una encuesta global entre la comunidad archivística y que refleja el "papel fundamental" que desempeñan en el apoyo a la justicia, los derechos y la sociedades democráticas, además de la preservación de la memoria o la rendición de cuentas, ha indicado Latorre.

"Sirven como puntos de referencia confiables que documentan decisiones, responsabilidades e historias, contribuyendo a la justicia legal, social, cultural, ambiental, histórica e intergeneracional", ha añadido.

Por ello, el lema de 2026 pone el foco en los archivos como infraestructuras activas "que sostienen la justicia a lo largo del tiempo, desde las violaciones del pasado y las responsabilidades presentes hasta las reivindicaciones y aspiraciones futuras".

Del mismo modo, la DPZ aprovecha para mostrar el trabajo que la institución lleva realizando más de 40 años para ayudar a que los archivos municipales de la provincia sean "espacios vivos al servicio de la ciudadanía, los ayuntamientos y la investigación", sin olvidar el propio archivo de la Diputación y su "riqueza documental".

ACTIVIDADES

Los actos se iniciarán el próximo lunes, 8 de junio, en el antiguo salón de plenos de la DPZ, con una conferencia a cargo de Javier Barreiro, dedicada a los archivos sonoros de Aragón, principalmente a los más antiguos, que surgen en el siglo XIX gracias a la invención del fonógrafo.

Al día siguiente, a las 11.00 horas, tendrá lugar una visita guiada al archivo provincial, un archivo multifondo, que conserva en sus depósitos documentación de características muy variadas, tanto por épocas, contenido, tamaño, tipología documental y grafía.

A lo largo de la semana se sucederán otras actividades, entre las que destaca la exposición de caligrafía histórica 'ARS SCRIBENDI, la historia de la escritura', organizada en colaboración con el calígrafo Ricardo Vicente. Se inaugurará el 9 de junio a las 19.00 horas en la galería de acceso a la Biblioteca Ildefonso Manuel Gil --entrada por el número 8 de la calle Cinco de Marzo-- y estará abierta en horario de mañana hasta principios de julio.

Además, el propio Ricardo Vicente impartirá talleres de caligrafía histórica, que ofrecerán la oportunidad de aprender y practicar diferentes tipos de letras, todas ellas antiguas, fomentando el conocimiento histórico y cultural, así como permitir leer con facilidad los documentos conservados en los archivos, promoviendo la preservación y el acceso al patrimonio documental.

Estos talleres se impartirán en la Biblioteca Ildefonso Manuel Gil de Zaragoza --10 de junio-- y pasarán también por varios municipios de la provincia: Ejea de los Caballeros --6 de junio--, Borja --11 de junio--, La Almunia de Doña Godina --12 de junio--, Calatayud --15 de junio--, Rueda de Jalón --15 de junio--, Tarazona --16 de junio--, Torres de Berrellén --17 de junio-- y Torrijo de la Cañada --20 de junio--.

Por último, el plato fuerte será la presentación del documental 'Dos reales azul: historia de un sello de un millón de euros', el 11 de junio en el Cine Palafox, con entrada gratuita previa inscripción.

Este audiovisual, que cuenta con financiación de la institución provincial, parte de un descubrimiento, en el archivo de la DPZ, que permite resolver un enigma de la filatelia mundial: la autenticidad del sello de dos reales azul de la emisión de 1851, fruto de un error de imprenta que hizo devolver a la Fábrica Nacional del Sello en Madrid toda la emisión excepto un ejemplar.