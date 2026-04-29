La DPZ impulsa el festival Nuevos Escenarios Musicales para acercar el jazz y la electrónica al patrimonio

Nuevos Escenarios Musicales nace como un espacio de encuentro entre la vanguardia y la tradición. Los conciertos tendrán lugar todos los jueves de mayo a las 20.00 y serán gratuitos descargando antes una invitación - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha presentado este martes el nuevo ciclo Nuevos Escenarios Musicales (NEM), una propuesta cultural que apuesta por las corrientes sonoras contemporáneas y que combinará jazz, electrónica y experimentación en un entorno patrimonial como la iglesia de Santa Isabel de Portugal. El festival se celebrará los cuatro jueves del mes de mayo, con entrada gratuita mediante invitación.

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha destacado que este nuevo ciclo nace con el objetivo de "abrir nuevos horizontes dentro del programa cultural" de la institución, apostando por formatos que conecten con las tendencias actuales y permitan atraer a nuevos públicos.

En este sentido, ha subrayado que NEM pretende convertirse en un espacio de encuentro entre tradición y vanguardia, donde "se dan la mano el jazz, la electrónica, la experimentación y otras corrientes de la música actual", ofreciendo al público una experiencia que vaya más allá del concierto convencional.

La elección de la iglesia de Santa Isabel como escenario no es casual. Según ha explicado Lázaro, la DPZ trabaja para convertir sus espacios patrimoniales en "escenarios vivos", capaces de albergar propuestas culturales contemporáneas y generar nuevas formas de relación entre el público, el arte y la arquitectura.

De este modo, el ciclo propone escuchar música actual en un entorno histórico, integrando el valor artístico del espacio en la propia experiencia sonora. "Queremos sorprender, emocionar y generar nuevas formas de escucha", ha señalado la diputada.

Además, ha enmarcado esta iniciativa dentro de la estrategia cultural de la institución, que ya cuenta con propuestas consolidadas como el Festival Veruela Verano o el Festival de Música Antigua, con los que comparte el objetivo de poner en valor el patrimonio a través de la creación artística.

UN CICLO PARA EXPLORAR NUEVOS LENGUAJES MUSICALES

Por su parte, el técnico de programación del servicio de Cultura de la DPZ, Bruno Gimeno, ha detallado la programación de esta primera edición, que incluye cuatro conciertos con artistas que representan distintas sensibilidades dentro del llamado 'new jazz' y la música electrónica contemporánea.

Gimeno ha explicado que se trata de una propuesta inédita dentro de la programación de la Diputación, con la que se busca "captar nuevos públicos" a través de lenguajes sonoros actuales y experiencias "profundamente sensoriales".

Las cuatro propuestas comparten una misma mirada estética, caracterizada por la elegancia, el refinamiento y la voluntad de explorar nuevos lenguajes musicales, aunque cada una de ellas se acerca a la creación desde perspectivas diferentes.

El ciclo arrancará el 7 de mayo con Reykjavik606, un proyecto procedente de San Sebastián que presentará 'Resonancias', un concierto concebido como una experiencia inmersiva. A través de la combinación de saxofón, sintetizadores, percusión y piano, el dúo construye paisajes sonoros que oscilan entre lo etéreo y lo profundo, invitando al público a sumergirse en una atmósfera hipnótica.

El 14 de mayo será el turno del zaragozano Santiago Latorre, artista e ingeniero de sonido que presentará una propuesta única creada específicamente para este festival. Acompañado por un ensemble de cinco músicos de viento del conservatorio, su concierto explorará los contrastes entre lo íntimo y lo colectivo mediante el uso de tecnología y elementos sonoros como tambores de Semana Santa sampleados o pasodobles reinterpretados.

El 21 de mayo actuarán Pedro Ricardo y Damián Botigué, dos músicos internacionales que presentarán su último trabajo, 'Un Nuevo Amanecer'. Su propuesta combina electrónica contemporánea, folk, jazz y ritmos afro-latinos en un formato ampliado con cinco músicos, ofreciendo un concierto más dinámico y rítmico, con espacio para la improvisación y el diálogo entre culturas.

UNA EXPERIENCIA MUSICAL EN DIÁLOGO CON EL ESPACIO

El ciclo se cerrará el 28 de mayo con el dúo danés Bremer & McCoy, considerado uno de los referentes internacionales dentro de esta escena. Presentarán su último álbum, 'Kosmos', una obra que sintetiza años de exploración sonora entre el jazz, el dub y la electrónica.

Gimeno ha destacado que este concierto será una invitación a la "escucha profunda", en la que el sonido se convierte en un espacio compartido más allá de las palabras. El dúo, formado por el bajista Jonathan Bremer y el pianista Morten McCoy, cuenta con una amplia trayectoria internacional y cerca de 750.000 oyentes mensuales en plataformas digitales.

Uno de los aspectos clave del ciclo será su componente técnico, ya que muchas de las propuestas incorporan sintetizadores, dispositivos electrónicos y sistemas de sonido complejos. En este sentido, Gimeno ha agradecido la colaboración de profesionales especializados que han permitido adaptar el espacio patrimonial a las necesidades de estos conciertos.

Asimismo, ha destacado la colaboración de la plataforma Aragón Tickets, que gestionará la distribución de invitaciones. Todos los conciertos serán gratuitos y comenzarán a las 20.00 horas, con apertura de puertas a las 19.30, hasta completar aforo.

El festival plantea así una experiencia cultural en la que la música, la tecnología y el patrimonio dialogan de forma directa, siguiendo modelos de programación habituales en capitales europeas de referencia.

ROMPIENDO LAS FRONTERAS MUSICALES

A esta propuesta se suma también la voluntad de consolidar Zaragoza como un referente cultural abierto a las nuevas corrientes musicales, ampliando la oferta más allá de los formatos tradicionales. En este sentido, desde la DPZ consideran que iniciativas como NEM permiten diversificar el panorama cultural y adaptarlo a las inquietudes de públicos cada vez más heterogéneos.

El ciclo pone además el foco en la experiencia del espectador, planteando conciertos que no solo se escuchan, sino que se viven desde una perspectiva sensorial. La combinación de sonido, espacio y tecnología busca generar una relación más íntima con la música, en la que el público forme parte activa de la propuesta artística.

Otro de los aspectos destacados es la presencia de talento local dentro de una programación de carácter internacional, como es el caso de Santiago Latorre o la participación de músicos aragoneses en distintos conciertos. Esta convivencia entre artistas de diferentes procedencias refuerza el carácter abierto y colaborativo del festival.

Desde la organización confían en que esta primera edición tenga una buena acogida y sirva como punto de partida para futuras programaciones que sigan explorando nuevas formas de creación y exhibición cultural. La intención es que NEM evolucione como un ciclo estable dentro de la agenda cultural de la Diputación.

Por último, la Diputación de Zaragoza ha insistido en la importancia de facilitar el acceso a la cultura, apostando por la gratuidad de los conciertos como una herramienta para democratizar la participación y fomentar el interés por propuestas innovadoras. Con ello, se busca no solo atraer público, sino también generar curiosidad y abrir nuevas vías de acercamiento a la música contemporánea.