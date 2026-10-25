La DPZ invierte 672.000 euros en la restauración de la fachada sur del palacio abacial de Veruela

Las obras de la fachada sur del palacio abacial del monasterio de Veruela van a posibilitar la rehabilitación integral de este edificio renacentista para usarlo como espacio cultural y de congresos. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha iniciado la restauración de la fachada sur del palacio abacial del monasterio de Veruela. Las obras, que se han adjudicado por 672.000 euros y tienen un plazo de ejecución de 9 meses, van a permitir continuar con la rehabilitación integral de este edificio renacentista para utilizarlo como espacio cultural y de congresos.

El diputado delegado de Veruela, Eduardo Arilla, ha destacado que el inicio de estos trabajos supone un paso muy importante para seguir recuperando y poniendo en valor el conjunto del monasterio. "El palacio abacial forma parte de la historia y del patrimonio de este enclave y su restauración nos permitirá garantizar su conservación y recuperar progresivamente nuevos espacios para que puedan seguir siendo disfrutados por vecinos y visitantes", ha recordado.

Arilla ha subrayado que la DPZ "mantiene su compromiso con la conservación de Veruela y con la recuperación de su patrimonio, porque invertir en este monasterio es también invertir en la cultura, en la historia y en el desarrollo turístico de la provincia". "Estos trabajos se suman al esfuerzo que venimos realizando para que Veruela siga siendo uno de los grandes referentes patrimoniales y culturales de la provincia de Zaragoza y de todo Aragón", ha añadido.

TRABAJOS PREVISTOS

Las obras que ahora se han iniciado van a consistir, fundamentalmente, en la limpieza y restauración de las fachadas del lado sur del palacio abacial, que incluirá el cajeado de aquellas zonas más degradadas y el retacado general, junto con su rejuntado, patinado e hidrofugado superficial a base de silicio.

También se va a acometer la recuperación de la galería de arquillos anexa a la fachada sur mediante la reapertura de sus vanos y la colocación de una carpintería sin perfiles hacia el interior que permita la lectura completa de esa ala desde el exterior, de forma que su modulación y su ritmo recuperen el protagonismo.

Además, se limpiarán y adecentarán los ámbitos próximos a la fachada sur del palacio abacial que no se encuentran pavimentados, manteniendo su carácter natural.

EL EDIFICIO Y LAS RESTAURACIONES YA REALIZADAS

El palacio abacial de Veruela, situado entre el Museo del Vino y la iglesia, se terminó de construir en torno a 1570. Desde entonces, el edificio ha sufrido transformaciones importantes, empezando por su ampliación en 1734. No obstante, todavía mantiene las características propias de la arquitectura civil aragonesa del Renacimiento: fachada de ladrillo sobria regularmente articulada con sus vanos, patio interior con columnas de orden jónico, escalera claustral con bóveda de crucería estrellada de tradición gótica.

En las últimas décadas, la DPZ ha ido acometiendo distintas actuaciones en la estructura del edificio: cimentación, muros y pilares, forjados y cubiertas. También se ha solucionado en gran medida los problemas de consolidación de la parte baja baja de alguno de los muros de carga. Tenían su origen en las humedades de capilaridad, por eso una de las principales restauraciones consistió en solucionar ese problema en las fachadas norte (la principal) y oeste.

Otras de las obras realizadas se llevaron a cabo en 2020 y consistieron en acondicionar diversas salas de la primera planta con nuevos pavimentos, revestimientos e iluminación.

En cuanto al resto del monasterio, la última actuación destacada se terminó en 2024 y fue la restauración de los tejados de la iglesia tras meses de trabajo y una inversión de 238.000 euros.