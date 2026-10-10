Ecologistas en Acción y Árboles Vivos Huesca registran 1.267 puntos negros en el arbolado urbano de la ciudad

Alcorque con un árbol en la ciudad de Huesca. - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

HUESCA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción y la Plataforma Árboles Vivos Huesca han participado en la primera edición del Ecomapeo, un proyecto colaborativo de ciencia ciudadana con el que han registrado un total de 1.267 puntos negros en el arbolado urbano de la capital oscense.

El Ecomapeo está promovido por Alianza por el Clima, Barrios por el Clima, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Intermón Oxfam y Juventud por el Clima, y busca visibilizar el estado del arbolado urbano y proponer mejoras a los Gobiernos locales.

En la actividad, realizada el pasado fin de semana, participaron 2.145 personas de 315 municipios, geolocalizando más de 148.000 puntos negros en toda España en tan solo dos días.

En Huesca, Ecologistas en Acción y la Plataforma Árboles Vivos Huesca han identificado 1.267 puntos negros en el arbolado de la ciudad. Entre ellos se han geolocalizado 423 alcorques vacíos o cementados, 454 tocones --árboles talados-- o árboles secos, y 390 alcorques deficientes --asfixiantes, sellados con hormigón o resinas, o en mal estado--.

Desde la Plataforma Árboles Vivos Huesca estiman que se ha cubierto alrededor del 55% de la superficie de la ciudad, de manera que si los datos registrados se extendieran al total del área urbana se podrían superar los 2.300 puntos negros en el arbolado.

Considerando la cifra que suele aportar el propio Ayuntamiento de Huesca de 6.000 árboles situados en las calles y la superficie mapeada, se podría estimar que en torno al 38% del arbolado urbano se encuentra en mal estado, unos 2.300 árboles, alrededor del 10% de los alcorques se encuentran vacíos, el 10% del arbolado de la ciudad está talado, y por encima del 12% de los alcorques son deficientes.

La necesidad de multiplicar los esfuerzos para garantizar una elevada cobertura de sombra natural se muestra una vez más. No es sólo por la necesidad de hacer más habitables ciudades y pueblos, o por la importancia de ecosistemas sanos, sino también porque la ciudadanía lo está demandando.

MÁS ÁRBOLES

La urgencia de rebajar las altas temperaturas y el efecto isla de calor de los municipios es notoria, y algunas de las medidas fundamentales a implementar pasan por aumentar la presencia de arbolado, la superficie permeable y renaturalizar toda la trama urbana.

"En esta actividad estamos reivindicando el arbolado, pero para mejorar la habitabilidad de nuestros municipios hay que hacer mucho más", han señalado los organizadores, considerando "renaturalizar las ciudades y conseguir en ellas una alta presencia de vegetación, también en el estrato arbustivo, y permitiendo que las hierbas silvestres autóctonas y adaptadas al clima ocupen su espacio de forma natural".

"El principal enemigo de las ciudades verdes es el pavimento, la desbrozadora y la motosierra, que somete a podas severas e inoportunas a gran parte del arbolado urbano", han manifestado.

"Una vez más, la ciudadanía va por delante de las instituciones públicas, aportando datos reales y actualizados y exigiendo políticas que realmente luchen contra el cambio climático y protejan a la ciudadanía, frente a un modelo de ciudad que sigue anclado en el pasado. Urge un Ayuntamiento que apueste por una Huesca más verde, habitable, saludable y preparada para el clima que ya estamos viviendo", han concluido.