La edición invernal de Bombo y Platillo incluirá seis conciertos entre enero y febrero

Cartel de la edición de invierno de 'Bombo y Platillo'. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La edición invernal de Bombo y Platillo llega en 2026 a la rotonda del Centro Cívico Delicias de Zaragoza con seis propuestas musicales únicas para los jueves entre el 15 de enero y el 19 de febrero: Dekker, 'La Pena', Violeta Veinte, Jono Mccleery, Emma Polloch y Antía Muíño.

El primero en subirse al escenario será Dekker, el solista estadounidense Brooklin Dekker, conocido por el dúo de indie-folk Rue Royale, ha informado el Ayuntamiento.

Tras años componiendo y girando con la banda, Dekker encontró en su carrera en solitario un espacio para explorar sonidos más personales y llenos de texturas. Su música combina tonos melódicos, ritmos hipnóticos y una voz cálida que evoca a artistas como Bon Iver o Nick Mulvey.

Desde 2019, ha lanzado tres álbumes destacados: 'Slow Reveal: Chapter One' (2020), 'I Won't Be Your Foe' (2022) y su más reciente trabajo, 'Future Ghosts' (2024).

Inspirado en el folk-pop, el artista imprime un enfoque esperanzador en su música, consolidándose como un nombre único en la escena indie internacional. Actuará el 15 de enero.

LA PENA Y VIOLETA VEINTE

EL 22 de enero le cogerá el relevo 'La Pena', un grupo madrileño, capaz de convertir la canción en un lugar de encuentro, formado por miembros de Ombligo, Calequi y las Panteras y Las Nietas del Charli, entre otros.

Desde sus inicios trabajan con voces entrelazadas y una instrumentación acústica diversa que respira cercanía y cuidado. Su música dialoga con el folk desde una mirada abierta, sin fronteras ni nostalgia, y apuesta por arreglos vocales que envuelven y sostienen cada canción. El grupo construye un directo íntimo y atento al silencio, donde lo colectivo importa tanto como la emoción.

Coincidiendo con la festividad de San Valero, patrón de Zaragoza, la cantante y compositora Violeta Veinte, que une su voz a la melodía del violín, presentará su singular propuesta, llena de soul, pop, jazz y folk. En ella confluyen la tradición y la modernidad gracias a unas composiciones sinceras y una música que celebra la vida.

Ha colaborado con artistas como María de la Flor, Las Migas, Fetén Fetén, Anni B Sweet & Los Estanques o Iñigo Quintero, entre otros.

EXPONENTES DEL POP Y FOLK BRITÁNICO

Desde Reino Unido, el jueves, 5 de febrero, llega el cantautor británico Jono Mccleery, que escribe e interpreta canciones donde la voz grave, el silencio y el pulso emocional pesan tanto como las palabras.

Su música se mueve entre el folk contemporáneo, el soul y texturas electrónicas sutiles, siempre desde una sensibilidad profundamente humana.

Le seguirá Emma Pollock, considerada una de las grandes damas del pop escocés. Cerebro de los emblemáticos The Delgados, del prestigioso sello Chemikal Underground --hogar de Mogwai o Arab Strap--, de los acreditados estudios de grabación Chem19 y, ante todo, protagonista de una brillante carrera en solitario.

Tres décadas después de aparecer en escena y casi dos de empezar a firmar discos bajo su nombre, el pop sublime y refinado que identifica su música mantiene sus constantes intactas y se podrán disfrutar el 12 de febrero en Zaragoza.

CIERRA LA GALLEGA ANTÍA MUÍÑO

El ciclo lo cerrará, el 19 de febrero, Antía Muíño, revelación de la 'nova canción galega', que se mueve con naturalidad entre el jazz vocal, el pop y la canción alternativa de autor, aunque siempre con la tradición musical gallegoportuguesa como eje.

Su personalísima propuesta la revela como una suerte de médium entre Norah Jones, Sílvia Pérez Cruz, Tracy Chapman, Maria Arnal, Diana Krall y Luz Casal.

Las entradas están ya a la venta en la web www.bomboyplatillo.org a un precio de 12 euros, de forma anticipada, o a 15 euros, en taquilla. Para quienes quieran disfrutar de todo el ciclo, se puede adquirir el abono a un precio de 55 euros.

Como es habitual, hay entradas bonificadas para desempleados y usuarios de la tarjeta Cálamo --8 euros-- y para menores de 25 años y mayores de 65 años de edad a 2 euros.