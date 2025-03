La eficiencia energética, clave del Plan de Infraestructuras Educativas Públicas en 2025

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Infraestructuras Educativas Públicas se centrará en 2025 en "rehabilitar edificios antiguos, atender las necesidades de nueva escolarización y la eficiencia energética", ha afirmado la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, quien ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón a petición de los grupos de PSOE y VOX.

El Departamento destinará cerca de 30 millones de euros, "contando con 20,1 millones de fondos propios y 7,9 millones procedentes de los finalistas", ha detallado la consejera.

Hernández ha señalado que se destinarán 3 millones de euros a la provincia de Zaragoza para acometer actuaciones como la ampliación del CPEE 'Ángel Riviere', la sustitución de la cubierta del IES 'Virgen del Pilar', el pabellón de Educación Física en el IES 'Pablo Serrano' o acondicionar la antigua Residencia 'Florencio Repollés' para la ampliación del IES 'Mar de Aragón' de Caspe, entre otras.

De igual forma, la consejera de Educación ha explicado que la provincia de Huesca contará con 2,7 millones para ampliar el aulario del CEIP 'Pedro J. Rubio', un vestuario y un aula en el IES 'Lucas Mallada', para los exteriores del Colegio 'San Vicente' y para la cubierta del 'Domingo Miral' de Jaca, que se realizará en dos anualidades. Además, también ha adelantado que se va a ampliar el 'Sierra de Guara' y también acondicionar las residencias del IES 'Pirámide' y del IES 'Monte Aragón'.

Respecto a Teruel, la titular de Educación ha indicado que se van a invertir 4,6 millones de euros para la construcción del hangar, la reforma la cocina del CEIP 'Ensanche', la adecuación de un aula de escolarización anticipada en Utrillas o acondicionar el Centro de Referencia Nacional de San Blas en Teruel, entre otras actuaciones.

ENSEÑANZA PÚBLICA

La diputada de CHA, Isabel Lasobras, ha incidido en que los planes de infraestructuras "son necesarios para impulsar la enseñanza pública como eje vertebrador del sistema educativo, para modernizar los centros de FP o para apostar por la eficiencia energética en los centros".

Además, Lasobras ha evidenciado que, "en dos años de gobierno, ha habido un cambio de criterio en este plan" y ha preguntado qué va a pasar con la ampliación del CEIP 'Miguel Artigas' de Pinseque (Zaragoza), con la infraestructura demandada por la comunidad educativa para el alumnado de Bachillerato en La Muela (Zaragoza) o con la segunda fase de ampliación del CPI de Benabarre (Huesca) para Secundaria.

Por su parte, el parlamentario de VOX Fermín Civiac ha preguntado por el estado de las obras en los centros educativos 'Ana María Navales', la conversión del 'Zaragoza Sur' en centro integrado, 'Valdespartera III', 'Soledad Puértolas' o en el IES 'Rodanas', "donde están pendientes de unas aulas la puesta en marcha de los ciclos de FP en industrias alimentarias".

Asimismo, Civiac ha solicitado conocer "cuánto dinero vamos a destinar los próximos años para arreglar las cocinas porque se supone que en este gobierno hay una sensibilidad por la Educación que no la hubo en los anteriores".

A continuación, han tomado la palabra los representantes del resto de formaciones. Desde el PP, Elena Allué ha mostrado su estupefacción por que los partidos del Gobierno anterior "exijan algo que no supieron o no quisieron traer porque el último plan de infraestructuras fue en el 2016-2020 y no se ejecutó en su mayor parte".

La diputada socialista Carmen Soler ha puesto de manifiesto que Aragón "necesita infraestructuras modernas e innovadoras para poder avanzar en la equidad y en la inclusión de todos los estudiantes". "Han cumplido con las bases del Pacto por la Educación en Aragón, pero necesitamos saber cuáles van a ser las inversiones que van a llevar a cabo y le falta concreción en las políticas educativas", ha sentenciado.

Por parte de Aragón-Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte, ha considerado que "faltan los criterios generales que deberían dirigir un plan de infraestructuras", así como "una metodología común a todas las actuaciones que escuche las necesidades de la comunidad educativa para crear unos parámetros comunes".