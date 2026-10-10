Ejea ofrece dos programas para favorecer la integración y convivencia de las personas migrantes

Los programas consisten en clases de español y cultura y formas de vida en España. - AYUNTAMIENTO DE EJEA

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

El Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ejea, dentro de las actuaciones que recoge el II Plan de Ciudadanía y Convivencia, ha puesto en marcha los programas Entre Lenguas y Friendly. Dos iniciativas gratuitas dirigidas para favorecer la acogida, integración y convivencia de las personas migrantes que viven en nuestro municipio.

Ambos programas parten de la importancia de facilitar a las personas recién llegadas las herramientas que les permitan desenvolverse en su vida cotidiana, conocer mejor el entorno y establecer vínculos con la comunidad. De este modo, el Ayuntamiento de Ejea continúa impulsando acciones orientadas a construir una sociedad más inclusiva y cohesionada.

El programa Entre Lenguas ofrece clases gratuitas de español. Se imparten lunes y martes en el horario de 11.00 a 13.00 en el Centro Civico, ofreciendo un espacio de aprendizaje adaptado a las necesidades de las personas participantes. El objetivo es favorecer su autonomía y participación en la vida cotidiana de Ejea. El idioma, es una herramienta fundamental para su integración social.

El programa Friendly está orientado para ofrecer un mayor conocimiento de la cultura española, de las costumbres y las formas de vida. Las clases se imparten los miércoles o jueves en el horario de 11.30 a 13.00 horas en el Centro Cívico. A través de esta iniciativa, se pretende crear un espacio de acercamiento y conocimiento mutuo, en el que las personas participantes puedan favorecer la creación de relaciones y vínculos con la comunidad.

Se trata de dos programas, un mismo objetivo: favorecer la convivencia. Ambos se complementan, abordando aspectos muy importantes para la integración, apostando por una sociedad inclusiva y por generar espacios que favorezcan las relaciones entre las personas que forman parte del municipio.