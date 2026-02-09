Elecciones Aragón: los resultados de las elecciones calle a calle - EPDATA

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jorge Azcón ha sido primera fuerza política en las tres capitales aragonesas en las elecciones autonómicas de este domingo, en el que ha destacado el 'sorpasso' de Vox al PSOE en la ciudad de Teruel, donde se coloca como el segundo partido más votado e incluso le pisa los talones a los populares, que gobiernan el Ayuntamiento con mayoría absoluta, situándose a tan solo cuatro puntos.

En Zaragoza, donde viven más de la mitad de los aragoneses, el PP ha quedado más de 12 puntos por encima de un PSOE que se deja casi seis puntos con respecto a los últimos comicios autonómicos --23,33%--.

En la capital, Vox sube hasta el 15,97%, una cifra inferior a la del resto de la Comunidad, aunque ha subido cuatro puntos con respecto a los anteriores comicios, y CHA casi dobla sus apoyos hasta el 11,40%. IU-Sumar se lleva un 3,58% y, por debajo del 3%, han quedado Se Acabo la Fiesta (SALF) con un 2,8%, Aragón Existe con un 2,53% y Podemos, que se desploma al pasar de un 4,36% en 2023 a poco más de un 1%.

Comprueba en este mapa cómo han votado los aragoneses, calle a calle:

MAPA

En cuanto a la capital altoaragonesa, con mayor tradición de voto socialista, la diferencia entre PP y PSOE ha sido algo más ajustada, si bien los de Jorge Azcón han vencido con claridad, con un 33,27% frente al 26,86% de los de Pilar Alegría, que pierden menos sufragios que en el resto de Aragón.

Vox ha cosechado un resultado similar a la media aragonesa--un 17,46%, casi seis puntos más que hace dos años y medio--, CHA dobla hasta el 10,48%, IU-Movimiento Sumar ha obtenido un apoyo casi idéntico al de 2023 --3,06%--.

El resultado más sorprendente ha sido el de la ciudad de Teruel, tradicional feudo popular, donde el PP ha bajado hasta 4,6 puntos desde las elecciones autonómicas de 2026 y ha cosechado un 30,25%, sólo seis puntos y medio por encima de Vox, que es segunda fuerza con un 23,77%, en el que es claramente el mejor resultado de los de Santiago Abascal en las tres capitales aragoneses.

Al contrario que en el resto de la Comunidad, los socialistas aumentan apoyo en la capital turolense, pero los 2,32 puntos que ganan no son suficientes para evitar que les adelante Vox. El mayor desplome, en cambio, es el de Teruel Existe, que pierde diez puntos hasta el 16,33% y pasa de ser segunda a cuarta fuerza política.