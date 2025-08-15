La empresas del metal destacan el compromiso de Lambán con el diálogo social y el progreso de Aragón

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas del Metal de Zaragoza, FEMZ, ha expresado su "profundo pesar" por el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, cuya trayectoria política y compromiso con el territorio "han dejado una huella profunda en la comunidad autónoma.

"Transmitimos nuestro más sentido pésame a su familia, compañeros y seres queridos en estos momentos de grande tristeza. Nos unimos al duelo y compartimos la consternación por la pérdida de una figura sin la que no es posible entender la política aragonesa".

La FEMZ ha subrayado que Javier Lambán dedicó su vida al servicio público y a la defensa de los intereses de Aragón, desempeñando un "papel decisivo" en la política regional y nacional.

Como organización empresarial, han elogiado su "templanza y capacidad de diálogo", así como su "firme apuesta" por el diálogo social y la negociación colectiva como pilares de la convivencia democrática.

Desde FEMZ han rendido homenaje a su memoria, a la de una trayectoria política marcada por el "compromiso" con el progreso de Aragón porque Javier Lambán "mostró siempre su apoyo al tejido productivo aragonés y al bienestar social de todos los aragoneses, convencido de que son las empresas quienes dinamizan la sociedad, generan riqueza y la redistribuyen en el territorio".

Antes de concluir han agradecido, una vez más, su determinación, su vocación de servicio público y su firme apoyo al tejido productivo y a las organizaciones empresariales. Javier Lambán "contribuyó de forma decisiva a escribir el presente de Aragón y su legado será siempre una huella imborrable en su futuro".