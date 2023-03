Espinosa de los Monteros clausura el campus del ECR y VOX en Zaragoza en una edición con 150 jóvenes "comprometidos"

ZARAGOZA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha clausurado el campus del ECR y VOX en el que un total de 150 estudiantes universitarios "comprometidos y con una visión de futuro esperanzadora" han participado. Se ha desarrollado desde el 24 al 26 de marzo, en Zaragoza.

"Son jóvenes de toda España que tienen interés en pensar diferente, en enterarse y escuchar ideas un poco diferentes a las que suelen ver en la televisión o en los medios de comunicación", ha expresado Espinosa de los Monteros, en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar el acto.

Asimismo, ha destacado su "inteligencia" y su "visión de futuro esperanzadora y basada en el compromiso". Con respecto a las principales preocupaciones de este grupo de edad, el portavoz de VOX en el Congreso ha explicado que hay problemas coyunturales y estructurales.

En este sentido, ha citado la falta de acceso a condiciones laborales dignas, pero también una sociedad "que ya no cree en la familia, que no cree en el empleo estable, que no cree en la defensa de la unidad de la nación, que no cree en proporcionarles un futuro a largo plazo, aunque al principio de su carrera pueda ser un poco más sacrificado.

En definitiva, "es una sociedad que les va eliminando toda la serie de esperanzas que configuran la expectativa de vida de un joven de 20 años de hoy", a quienes casi se les hace imposible pensar en casarse, en formar una familia, en tener hijos, en adquirir un hogar o en llegar a tener un trabajo más o menos estable.

"Son problemas que aquejan a España y tenemos que empezar a resolverlos con algunos cambios que no son fáciles, que son culturales, pero para eso hemos venido desde VOX", ha subrayado Iván Espinosa de los Monteros.

Por otra parte, ha anotado que durante la jornada se ha debatido sobre los trabajadores "y cómo la izquierda ha dejado de representar a los trabajadores en España y en muchos sitios occidentales".