Espinosa replica al PSOE que "concertar no es privatizar" y defiende la elección de centros de las familias en Zaragoza

Archivo - La concejala delegada de Educación, Paloma Espinosa. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal delegada de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa, ha replicado al PSOE que "concertar no es privatizar" al explicar que se trata de educación sostenida con fondos públicos y ha defendido que "todas las familias deben tener libertad de elección de centros" sin que el plano económico sea una barrera.

Al respecto, Espinosa ha emplazado a comprobar que en la moción que los socialistas defenderán en el pleno de esta semana "reconoce claramente como dejó el PSOE la educación y las infraestructuras".

Espinosa ha replicado al concejal socialista, Guillermo Ortiz quien ha pedido la gratuidad de las escuelas infantiles municipales, revertir la "privatización" de la atención a alumnos con necesidades especiales, y que la alcaldesa, Natalia Chueca, escuche a los trabajadores del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas para "negociar" las condiciones laborales dado que "está a punto de reventar" este servicio.

Paloma Espinosa le ha dicho al socialista que su comparecencia es la "viva imagen del estado actual del PSOE: desinformación, desconocimiento y discursos embarullados y sin fundamento".

Ha lamentado que el PSOE señale que un convenio con Atades es privatizacion, una entidad de interés público y sin animo de lucro con más de tres décadas de trayectoria "intachable" en la educación especial.

PIONERO

"Trabajamos juntos con un proyecto pionero que atiende a familias y situaciones extremas, una atención que marca la diferencia: sin este proyecto no podrían ir a la guardería", ha expuesto Espinosa.

"Es muy osado hablar --ha afeado al PSOE-- desde el desconocimiento o intencionadamente, aun peor de la atención a 9 niños, cuando existe un equipo multidisciplinar itinerante desde el principio que detecta y atiende todas las situaciones. Todo este sistema se complementa con el equipo de atención temprana del Gobierno de Aragón".

Por otro lado y sobre bibliotecas municipales, Espinosa ha pedido "un ejercicio de memoria" al concejal Ortiz. Esta red tiene una plantilla de más de 110 trabajadores, de los que solo 13 son de media jornada, en pleno proceso de reversión de esta situación "heredada de la izquierda", ha dicho.

Al respecto, ha comentado que la izquierda "no tuvo reparos en tener el doble de contratos a media jornada que la cifra actual, pero ya hemos llegado nosotros para solucionar esta situación", ha concluido.