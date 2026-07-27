Extinguido el incendio de Peñarroya y avance "favorable" el de Plan

Archivo - Varios bomberos de Infoar trabajan en un Puesto de Mando Avanzado. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Peñarroya de Tastavins (Teruel) ha sido extinguido este lunes a las 19.15 horas tras afectar a 340 hectáreas, sin embargo, continúa activo el fuego de Plan (Huesca) declarado el pasado 17 de julio y en el que se avanza "de forma favorable", según ha informado el Gobierno de Aragón.

La "complejidad" del terreno está dificultando las labores de extinción de este fuego que ha afectado alrededor de 80-90 hectáreas, y en el que esta noche trabajarán un Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) en labores de vigilancia; y mañana, una helitransportada de Boltaña más un helicóptero, dos brigadas terrestres y una autobomba.

Por otro lado, continúan activos los fuegos en Ejulve y Orés, aunque estabilizado y controlado respectivamente. En el primero, la superficie afectada ha alcanzado las 3.000 hectáreas. Durante esta noche, continuarán trabajando tres bigradas terrestres, tres autbombas y una APN; y mañana dos brigadistas, dos autobombas y una APN.

En el incendio de Orés, declarado el pasado 21 de julio y con 15.400 hectáreas afectadas, continuarán por la noche dos brigadas terrestres, una autobomba y un agente de vigilancia, al igual que mañana.

En La Cerollera, que se encuentra estabilizado, solo se mantienen medios de vigilancia tras quemar 82 hectáreas.