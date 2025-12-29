Fallece a los 94 Cecilia Giménez, la restauradora del 'Ecce Homo' que dio la vuelta al mundo

Archivo - Cecilia Giménez - EUROPA PRESS - Archivo

BORJA (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

Cecilia Giménez, la pintora aficionada responsable del fenómeno viral del 'Ecce homo' de Borja, con el que esta localidad zaragozana dio la vuelta al mundo en el verano de 2012, ha fallecido este lunes, 29 de diciembre, a los 94 años, según ha confirmado el Santuario de la Misericordia en su cuenta de 'Instagram' --'@eccehomodeborja'--.

Giménez saltó a la fama sin desearlo en absoluto al conocerse el polémico resultado de la restauración de esta pintura, obra original de Elías García Martínez, en el Santuario de la Misericordia de Borja, que ella siempre defendió que no estaba terminada.

Tras unos primeros días en los que Cecilia lo pasó bastante mal, las mofas se convirtieron en cariño, después de que el fenómeno viral colocara a Borja en el mapa y de que tanto sus vecinos como buena parte del país mostraran su simpatía por la pintora.

De hecho, decenas de miles de personas han visitado desde 2012 el santuario para ver en persona la peculiar restauración. Además, el dinero recaudado con las entradas se destina íntegramente a la Fundación Hospital Sancti Spiritus y Santuario de la Misericordia, para mejorar sus instalaciones y ayudar a las personas mayores con menos recursos de la residencia, donde ha fallecido Cecilia Giménez tras varios años "delicada" de salud y con demencia senil.

"Hablar de Cecilia es hablar de madre entregada, de lucha, de fuerza, pero sobre todo es hablar de generosidad, cualidades que le han servido para ganarse el cariño de todo el mundo", han expresado desde el Santuario.