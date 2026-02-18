El exmarido y padre de la mujer y niña degolladas en Xilxes, detenido como presunto autor del crimen

Varios agentes de la Guardia Civil investigan el suceso, a 17 de febrero de 2026, en Xilxes, Castellón, Comunidad Valenciana - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exmarido y padre de la mujer y la niña degolladas en Xilxes (Castellón) ha sido finalmente detenido como presunto autor del doble crimen, según ha anunciado este miércoles la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Así lo ha señalado en atención a los medios en Riba-roja (Valencia), donde participa en la comisión mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados por la dana.

La delegada ha señalado que el detenido por el doble homicidio, que inicialmente había sido arrestado por un delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento que tenía impuesta sobre las víctimas, pasará a disposición judicial y ha aprovechado para expresar todo su "reconocimiento" al trabajo que la Guardia Civil ha desarrollado en las últimas horas para cerrar el caso.

El cadáver de la mujer y de su hija de 12 años fueron hallados ayer con signos de una muerte violenta en una vivienda de la localidad Xilxes. La Policía Judicial de la Guardia Civil abrió entonces una investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes.