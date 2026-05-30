La Fan Bike Parade cierra de la mano de Carlos Checa un gran sábado de carreras de WorldSBK en MotorLand

Carlos Checa seguido por cientos de moteros en el circuito aragonés de Motorland. - MOTORLAND ARAGÓN

ALCAÑIZ (TERUEL), 30 (EUROPA PRESS)

El circuito de Motorland Aragón ha ofrecido este sábado una imagen llena de orgullo y nostalgia que quedará para el recuerdo, la de la Ducati de Carlos Checa, campeón del mundo en 2011, seguida de un enjambre de moteros aficionados que se han sumado a la Fan Bike Parade.

Los más de 500 inscritos en la cita han brindado preciosas estampas del trazado bajoaragonés, lleno de motos tras la figura del primer campeón español de la historia de WorldSBK, Carlos Checa. El expiloto catalán volverá a ser protagonista este domingo con la vuelta homenaje antes de la Race 2 de WSBK.

Otra de las imágenes de este sábado de carreras ha sido el espectacular primer Pit Lane Walk en el que los aficionados pudieron conseguir los autógrafos de varios de los pilotos del mundial.

Además, la actividad ha contado con la presencia del dinosaurio de Dinópolis que animó la calle de boxes para disfrute del público. El domingo volverá a haber otra oportunidad de participar en el Pit Lane Walk a las 11.50 horas.

Los espectadores pudieron disfrutar de un día en el que reinó el ambiente en el Paddock Show, especialmente durante la celebración del podio de la Race 1 en la que el público compartió con Nicolò Bulega su victoria en la prueba.

Junto al Paddock Show, la zona comercial ha estado cargada de atractivos para todos los aficionados, como el tráiler de Alimentos de Aragón; en el cual se repartirán las limitadas pulseras del Pit Lane Walk del domingo desde las 9 de la mañana, el stand de Turismo de Aragón, Dinópolis y el de la Unidad Militar de Emergencias.

A ello se suman el circuito de pushbikes para niños, la caravana de tatuajes y el Chiringuito del Paddock en el que se reparten los almuerzos moteros.

BULEGA SE LLEVA EL TRIUNFO

El italiano Nicolò Bulega ha impuesto su ritmo para convertir en victoria el primer lugar cosechado en la SuperPole. Su máximo rival, el español Iker Lecuona, finalizó segundo seguido del británico Sam Lowes.

En SuperSport, Alessandro Zaccone se hizo con el triunfo por la mínima sobre Albert Arenas que es más líder del mundial. En SportBike, el vencedor fue David Salvador que logra una importante renta en la general tras batir a Xavier Artigas en la última vuelta. En la FIM Yamaha R3 bLU cRU World Cup, la victoria se la llevó el italiano Emanuele Pastore.

Este domingo se disputará la última jornada de la Aragon Round. El día comenzará con los warm up de las tres categorías siendo el de la categoría principal a las 9.20 horas. Una vez terminados, se dará paso a la última carrera de la FIM Yamaha R3 bLU cRU World Cup con la SuperPole Race de SBK a las 11.10 horas.

Para acabar, la Aragón Round finalizará con las tres pruebas largas de WorldSBK. A las 13.00 horas iniciará SportBike seguida a las 14.00 horas de la categoría intermedia y cerrará la clase reina a las 15.30 horas tras la exhibición previa del 'Tambor de Alcañiz' y la vuelta homenaje de Carlos Checa.