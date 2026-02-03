Feijóo (PP) defiende la revalorización "automática" de las pensiones y dice que Sánchez "utilizaba a los pensionistas"

TERUEL 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este martes la revalorización "automática" de las pensiones conforme al IPC y ha afirmado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos".

Ha ofrecido una rueda de prensa en el aeropuerto industrial de Teruel, donde ha valorado la decisión del Ejecutivo central de aprobar un decreto solo para la revalorización de las pensiones, tras rechazar el Congreso de los Diputados el anterior decreto ómnibus que incluía esta y otras medidas.

Tras precisar que no conoce el texto de este nuevo decreto, Feijóo ha considerado que "lo que sí queda claro es que la prioridad es Sánchez y los secundarios son los pensionistas".

"Lo hemos dicho desde el primer instante: Lo lógico era aprobar de forma inmediata la revalorización automática de las pensiones", ha continuado el presidente del PP, quien ha añadido que con el decreto ómnibus "lo que pretendía Sánchez era meter 21 asuntos más utilizando a los pensionistas como rehenes para condicionar el voto de los diputados españoles", de lo que el PP ha tomado nota "y los pensionistas también" porque "no se van a volve a fiar de Sánchez".

"Es evidente que se pueden y se deben actualizar las pensiones de forma automática, no aceptar los chantajes del presidente Sánchez", ha asegurado Feijóo, recordando que el PP ya registró en el Congreso, el pasado mes de noviembre, un proyecto para la revalorización automática de las pensiones conforme al IPC.

DESAHUCIOS

En cuanto al acuerdo del Gobierno de España con el PNV para aprobar un decreto sobre los desahucios, Alberto Núñez Feijóo ha señalado que "el PNV ya había votado el sí a que los propietarios no cobren las rentas con independencia del número de viviendas que tengan".

Con este decreto "si una persona tiene una vivienda y no le pagan el alquiler, entonces procede el desahucio", pero "si una persona tiene dos y no le pagan el alquiler, entonces esa persona tiene que dejar de cobrar el alquiler", ha continuado Feijóo, quien se ha incidido en que el derecho constitucional a la propiedad "queda anulado" por este decreto "de Sánchez y sus socios".

"¿De verdad que no vamos a cumplir la Constitución y que un señor que ha trabajado y que se ha comprado una casa, que con el esfuerzo y el ahorro ha podido comprar su segunda casa y vive, entre otras cosas, o solo de esas rentas no tiene derecho a que le paguen la renta?", ha preguntado el presidente del PP.

Ha considerado que si una familia tiene dificultades para pagar la renta de la vivienda alquilada "lo que se tiene que hacer es facilitar una vivienda social a esa familia y no decirle a otra familia que lo que tiene que hacer es no cobrar la renta".