Fernando Sabés (PSOE): "El proyecto de Azcón para el Alto Aragón es absolutamente decepcionante"

Archivo - El portavoz del PSOE en las Cortes, Fernando Sabés, en la sala de prensa de la Cámara autonómica. - PSOE - Archivo

HUESCA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de PSOE en la provincia de Huesca, Fernando Sabés, se ha mostrado decepcionado por el proyecto "vacío de ideas y falto de toda autocrítica" que el nuevo presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha presentado para la provincia de Huesca durante el debate desarrollado durante los dos días de su investidura.

Sabés ha asegurado que "tras la presentación de un proyecto de gobierno en el que el PP ha asumido los postulados ultras de Vox, no cabe ninguna duda de que la provincia de Huesca es la gran olvidada de este gobierno de la derecha".

"Casi inexistentes han sido los nuevos anuncios para el Alto Aragón y, además, el señor Azcón ha sido incapaz de hacer la más mínima autocrítica para buscar solución a algunos de los problemas más acuciantes de la provincia", ha dicho Sabés, quien ha puesto varios ejemplos: la a su juicio "lamentable situación" en la que el gobierno de Azcón ha dejado al Hospital de Barbastro, los problemas del centro de salud de alta resolución de Fraga o el estado deteriorado de muchas carreteras autonómicas, entre otros asuntos.

"Es llamativo lo poco que Azcón ha hablado de Huesca y del Alto Aragón, y cuando lo ha hecho, ha sido para ponerse las medallas de actuaciones que le venían dadas por el gobierno de Lambán y por el de Pedro Sánchez como el Centro de Salud Ramón y Cajal de Huesca, el nuevo Centro de Salud de Barbastro, el plan extraordinario de carreteras, hacer universitario el Hospital San Jorge, la radioterapia en el mismo hospital, las viviendas públicas de La Merced, el segundo grado de Medicina y la rehabilitación de la residencia de niños o todas las actuaciones financiadas con los fondos europeos".

En cambio, "el señor Azcón no ha puesto sobre la mesa nada nuevo para la provincia de Huesca, ni un solo proyecto de futuro, ni una idea propia, solo vivir de las rentas del buen trabajo de los gobiernos anteriores y dejar en el olvido el futuro del Alto Aragón que ha demostrado no preocuparle lo más mínimo al señor Azcón".

VE A AZCÓN SIN PROYECTO Y CÓMODO EN LA CONFRONTACIÓN

El líder de los socialistas también ha puesto de manifiesto las preocupantes cesiones del Partido Popular de Azcón. Se ha referido a que Azcón "deja en manos de Vox la agricultura, la ganadería y la agroindustria, tan importantes para nuestra provincia, dejar en manos de los negacionistas climáticos la gestión del medio ambiente, o ceder los servicios sociales aquellos que no creen en la igualdad de las personas, es una cesión inaceptable al partido ultra".

De la formación de Nolasco recuerda que ya gestionó el Departamento de Agricultura durante un año "y la gente del sector primario lo recuerda como la peor gestión que ha habido nunca de la agricultura en Aragón".

Así, Sabés considera que Azcón se ha mostrado como un presidente "sin proyecto de gobierno, que se olvida del Alto Aragón y que solo está cómodo en la confrontación con el Gobierno de España y con otras comunidades autónomas", ha añadido.

"Esta política de la confrontación es, desde luego, muy negativa para nuestra provincia, que necesita políticas valientes y amplios consensos para avanzar hacia el futuro", ha terminado Sabés.