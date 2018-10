El Festival Puerta al Mediterráneo lucha contra la despoblación del mundo rural a través de las artes escénicas

Publicado 11/08/2018 13:28:32 CET

El ciclo de Festivales de los Castillos de Aragón llega a su fin con la edición XXXI del festival Puerta al Mediterráneo, todo un ejemplo contra la despoblación del mundo rural que se celebrará del 11 al 16 de agosto en el castillo de Mora de Rubielos y el anfiteatro de Rubielos de Mora, ubicados en la comarca turolense de Gúdar-Javalambre.

Los municipios acogerán un repaso por todas las artes escénicas con la participación de la compañía de danza LaMov, Santiago Auserón y la orquesta Reino de Aragón y las obras teatrales de La Extinta Poética, los clásicos de Lorca y Calderón de la Barca, y la comedia de Mariano Peña 'Como Dios'.

El espectáculo 'Vagamundo' de Santiago Auserón, acompañado por la Orquesta Sinfónica Reino de Aragón, será el encargado de abrir la programación el sábado 11 a las 23.00 horas, en el anfiteatro de Rubielos de Mora. Bajo la dirección de Ricardo Casero y con arreglos de Amparo Edo Biol, Auserón regresa para vertebrar un programa cuyo título simboliza un viaje experimentador y fronterizo con temas como 'Río Negro', 'El desterrado', 'El forastero', o 'El canto del gallo'.

Auserón ha explicado que "desde mediados del siglo XX, la canción popular española ha venido integrando influencias lejanas, especialmente la mezcla de tradiciones europeas y africanas proveniente del Nuevo Mundo". "A mi generación le tocó renovar una circulación internacional de ritmos y melodías en la cual la Península había participado activamente siglos atrás", ha comentado.

El domingo 12 será el turno del teatro más vanguardista con la obra 'La extinta poética'. Eusebio Calonge y Paco de la Zaranda ofrecen un retrato de las miserias de los cuatro miembros de una esperpéntica familia que tienen a la desgracia como inseparable compañera de viaje.

Los actores Rafael Ponce, Carmen Barrantes y Laura Gómez-Lacueva, junto a la bailarina internacional Ingrid Magrinyá, unen sus distintas procedencias, disciplinas y tendencias para protagonizar esta obra de arte con los 4.000 metros del castillo de Mora de Rubielos como escenario excepcional.

Esta fortaleza, declarada Bien de interés cultural y Monumento Histórico-Artístico desde 1931, es una de las joyas patrimoniales de Aragón. De origen musulmán, fue conquistada en 1171 por Alfonso II, siendo testigo de las continuas luchas entre los reinos de Castilla y Aragón, para vivir su mayor esplendor con la familia de los Fernández de Heredia, una de las ocho grandes Casas de Aragón en tiempos del Emperador Carlos V.

El teatro vuelve a tomar la agenda en el anfiteatro de Rubielos el lunes día 13 con 'La vida es sueño'. Teatro del Temple disecciona con esta obra filosófica de Calderón de la Barca la capacidad del ser humano para ejercer su libertad frente al destino, donde los juegos de poder se cruzan con el deseo carnal y la realidad se contagia de lo onírico.

PLASTICIDAD

El martes 14, la danza será la protagonista desde el castillo a través de la obra 'Terrenal' de la compañía aragonesa LaMov que, con sede en Zaragoza, dirige Víctor Jiménez desde 2008. En ella, el director y coreógrafo madrileño parte de la cautivadora música del Réquiem de Mozart y de una composición creada por Jorge Sarnago para expresar el ideal de esta compañía: la búsqueda de la belleza mediante la exaltación de la plasticidad de sus bailarines.

El miércoles 15 de agosto será el patio del Ayuntamiento de Rubielos quien acogerá la obra 'Amor Oscuro (sonetos)' de Producciones Viridiana. En diciembre de 1983, casi 50 años después de su escritura, se publicaron por primera vez los 'Sonetos de amor oscuro' de Federico García Lorca en una edición clandestina. Los asistentes vivirán miedo y silencio a través de once personajes, once sonetos, once momentos del amor torturado y oculto del poeta.

Para terminar, el jueves 16, el gran patio de armas del castillo de Mora cerrará la edición con la risa de 'Obra de Dios', un espectáculo protagonizado por Mariano Peña y producido por Pentación Espectáculos, con Rafael Álvarez 'El Brujo' detrás. Peña se convierte en el señor del Universo, creador de los Cielos y la Tierra, y reescribe sus diez mandamientos para responder a preguntas sin resolver.

Las entradas pueden adquirirse en las oficinas de turismo de ambas localidades, en www.aragontickets.com e Ibercaja, a un precio anticipado de 15 euros o de 18 si es en la taquilla por cada espectáculo. También existen abonos a un precio de 36 euros para los espectáculos de cada localidad o 65 euros para todo el festival.

CASTILLOS

Tras 31 años de trayectoria, el Festival Puerta al Mediterráneo coge el testigo de otros festivales que han desaparecido a lo largo del tiempo, como el de Illueca y Sádaba en Zaragoza o el de Valderrobres en Teruel, dando lugar a este nuevo formato: Festivales de los Castillos de Aragón, que alberga 16 actuaciones repartidas en diferentes emblemáticas construcciones.

Este ciclo está organizado por los ayuntamientos de Illueca, Sádaba, Valderrobres, Mora de Rubielos y Rubielos de Mora y cuenta además con la colaboración del Gobierno de Aragón, Aragón Turismo, la Comarca de Gúdar-Javalambre y la Diputación de Teruel (DPT), y está bajo la dirección de Toño Monzón de Hacedor de Proyectos.