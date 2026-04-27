El Festival Trayectos reunirá en la capital aragonesa a tres premios nacionales de danza en junio

Imagen de la pasada edición de Trayectos. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Danza Contemporánea Trayectos, regresa a Zaragoza para celebrar su XXIII edición, que se llevará a cabo del 25 al 28 de junio de 2026. Este evento cultural, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Cultural Las Voces Humanas, es un referente en la ciudad y a nivel nacional que demuestra, año tras año, su capacidad para transformar los espacios urbanos de la ciudad en escenarios a través de la danza contemporánea, reuniendo a una interesante selección de artistas y compañías locales, nacionales e internacionales.

En esta nueva edición, el festival experimenta un avance cualitativo por la participación de tres Premios Nacionales de Danza, figuras destacadas por su innovador trabajo en el ámbito de la danza contemporánea y su capacidad para emocionar al público con su visión artística única.

Por un lado, Dácil González, galardonada con el Premio Nacional de Danza 2019, es una de las intérpretes más influyentes en el campo de la danza contemporánea española. Además de formar parte de compañías como 10&10, La Piel o Larumbe, también ha participado a nivel internacional en diferentes proyectos coreográficos en Alemania, así como en proyectos cinematográficos, siendo colaboradora asidua de Daniel Abreu. Por otro, Melania Olcina, Premio Nacional de Danza en 2023 en la categoría de interpretación, compartirá en un taller sus conocimientos y su elegancia sobre el escenario.

Finalmente, Janet Novás, una de las artistas más destacadas de la escena contemporánea, ha sido reconocida por su labor artística con el Premio Nacional de Danza 2025 y el Premio Ojo Crítico 2021. Además, su aclamada interpretación como protagonista de la película O Corno le valió el Goya como Actriz Revelación en 2024. Janet estará presente durante el festival interpretando una de sus piezas más icónicas.

La programación completa se desvelará en los próximos meses, siempre bajo la premisa de ir más allá de las representaciones de danza, ofreciendo actividades paralelas y talleres abiertos a la participación del público en esta cita con el arte en movimiento que se extenderá por varios espacios emblemáticos de Zaragoza.

Trayectos forma parte de la Red Acieloabierto, una Red de Festivales de Danza Contemporánea en Espacios No Convencionales que tiene como objetivos ser una fuente de sostenimiento para los festivales de danza contemporánea, servir de plataforma para la construcción de proyectos de colaboración, transmitir información, conocimiento relevante y buenas prácticas entre festivales socios y colaboradores, y contribuir a la prosperidad compartida del tejido de la danza contemporánea en España. Su reconocimiento con el sello EFFE lo ratifica como un evento de referencia en la escena europea.

La consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha celebrado que "Trayectos siga demostrando un enorme vigor y que referentes como Dácil González, Melania Olcina y Janet Novás vengan a apoyar a la danza zaragozana. Nos alegra que fuera de la ciudad sean conscientes de la importancia y la confianza que depositamos desde el Ayuntamiento de Zaragoza en respaldar este festival y que se une a la labor municipal de impulso de una programación continuada de eventos, con la presencia en los teatros y escenarios del consistorio, así como la habitual colaboración que mantienen con las iniciativas privadas de la danza".

A finales de junio, Trayectos seguirá ejerciendo como espacio de visibilidad, impulso y conexión para la danza contemporánea, contribuyendo a mantener vivo un ecosistema creativo diverso, dinámico y en constante transformación.