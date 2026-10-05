Las fiestas del Pilar de Zaragoza ofrecen música, humor, folclore y espectáculos para las personas mayores

La concejal del Mayor, Paloma Espinosa, presenta la programación para las personas mayores en las fiestas del Pilar - DANI MARCOS

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las personas mayores contarán durante las Fiestas del Pilar con una programación específica que incluye dos tardes de espectáculos en la sala Multiusos del Auditorio, actividades diarias en Casa Amparo, música y folclore en distintos espacios y la tradicional ofrenda subacuática a la Virgen del Pilar.

La programación ha sido presentada en el Ayuntamiento de Zaragoza por la concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa, y ha dado a conocer que será este equipamiento municipal el que acogerá los días 12 y 13 de octubre una nueva edición de 'El Pilar con Nuestros Mayores'.

En concreto, el domingo 12, día del Pilar, se ofrecerá en dos sesiones, a las 17.00 y a las 19.00 horas, el espectáculo 'Zaragozando', presentado por Corita Viamonte, que contará con las actuaciones del cantante Sein, Lola Moreno, la coreografía de Revival Dancer's y el humor de Javier Segarra.

El lunes 13, también a las 17.00 y a las 19.00 horas, 'El Pilar con Nuestros Mayores' ofrecerá el espectáculo 'De Benidorm al Pilar', presentado nuevamente por Corita Viamonte. El cartel incluye a María Jesús y su acordeón, la actriz y vedette, Sasha Montenegro, y el cantante, Juanra Castillo. Desde el Servicio del Mayor se han distribuido 4.800 invitaciones en los distintos centros de convivencia, hasta agotar existencias.

Al día siguiente, el martes 14 a las 18.00 horas, la charanga de Interpeñas Zaragoza actuará en el jardín del Centro de Convivencia para Mayores Laín Entralgo.

OTROS EQUIPAMIENTOS

Las personas mayores participarán, un año más, en la ofrenda subacuática a la Virgen del Pilar que organiza el Acuario Fluvial de Zaragoza. La cita será el viernes 9 de octubre, a las 12.00 horas, y contará con la presencia del Voluntariado por Zaragoza y de la Rondalla del Centro de Convivencia de La Jota.

Otro espectáculo de variedades también incluido en el programa oficial del Pilar 2026, en este caso en el Auditorio del WTCZ, es 'Nuevo Sarao', de Producciones Teatrales Luis Pardos, con un elenco de 22 artistas, en su mayoría locales. Este evento, que combinará humor, música y baile, tendrá funciones todos los días del 9 al 18 de octubre.

Casa Amparo también celebra las fiestas La residencia municipal Casa Amparo ha preparado un programa específico que se desarrollará durante todos los días de las fiestas.

MISA CON RONDALLA

El viernes 9 de octubre tendrá lugar su tradicional pregón, seguido de un concierto de Yuri Ramos y un aperitivo aragonés para los asistentes. El lunes 12 habrá una misa baturra con la Rondalla del Centro de Convivencia de Terminillo y una comida especial en honor a la Virgen del Pilar. El martes 13 se celebrará la ofrenda de flores a la Virgen con la Rondalla 'Jesús Recio'.

El miércoles 14 está prevista una visita a la Virgen en la Plaza del Pilar y, posteriormente, una actuación de variedades de la Asociación de Mayores Actur en el teatro. El jueves 15 se repetirá la visita a la Virgen en la Plaza del Pilar, seguida de un concierto de música de Manuel Jarque en el teatro.

El viernes 16 se podrá disfrutar de un concierto de piano de Eva Barrado y, posteriormente, de un aperitivo para los asistentes con audición de jotas. Más tarde, en el salón rosa, tendrá lugar el Bingo del Pilar. El sábado 17 se celebrará una ronda con la Peña 'El Jaleo' y la Charanga 'La Baruca'. Finalmente, el domingo 18 tendrá lugar una misa baturra con la Rondalla Mayores Santa Isabel.

MÚSICA Y FOLCLORE EN EL ESCENARIO EXTERIOR DE LAS ARMAS

La programación de las fiestas incluye también este año el nuevo escenario exterior de Las Armas, recientemente remodelado junto a la plaza. Allí se desarrollarán actividades de música y folclore organizadas por las casas regionales, en horario de tarde, los días 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16 de octubre.

La Escuela Municipal de Música y Danza también participará en las fiestas con el encuentro de dances 'Fiestas del Pilar', que tendrá lugar el domingo 11 de octubre en la Plaza del Pilar y contará con el dance de Las Tenerías.

EL PILAR EN LOS 14 BARRIOS RURALES

La programación de las fiestas también se extiende a los 14 barrios rurales de Zaragoza, con actuaciones de compañías y artistas en distintos espacios de estos barrios.

El domingo 11, La Cartuja Baja acogerá a las 12.00 horas, en el Parque del Huerto Frisón, 'Alquimia', de El Negro y el Flaco. A la misma hora, la Venta del Olivar contará en la Plaza Mayor con 'Lamia y la Montaña + Cuento', de Peliagudo Arte y Circo.

El lunes 13, Movera recibirá a las 12.00 horas, en la Plaza de España, el espectáculo 'Alehop', de Alehop Circo. A las 18.00 horas, Garrapinillos acogerá 'La Casa del Conde', de Daniel Esteban, en la Plaza de España, y San Gregorio contará con 'Instantes Mágicos', de Javi el Mago.

El miércoles 14, a las 12.00 horas, Juslibol disfrutará de 'Garabato y Cuchufleta en Busca del Tesoro', de Charraire Cuenteras, en el parque. Por la tarde, a las 18.00 horas, Peñaflor acogerá 'Meraki', de Edu Manazas, en la plaza del Centro Cívico. El jueves 15, a las 18.00 horas, San Juan de Mozarrifar será escenario de 'Solitud', de Vaivén Circo, en el colegio Andrés Oliván.

El sábado 17, Alfocea y Torrecilla de Valmadrid tendrán sendas actuaciones a las 12.00 horas. En Alfocea, Roberto Malo presentará 'El Último Abordaje de Morgan el Invencible' en el parque de la calle Costera, mientras que en Torrecilla de Valmadrid la compañía Legrand Maëlle presentará 'Sigioca/Se juega'. Por la tarde, a las 18.00 horas, Casetas acogerá en el Parque Clemente Mateo 'La Tripulación del Circo Flotante', de Circo Maravilla.

El domingo 18, a las 12.00 horas, Villarrapa contará en su Centro Cívico con 'La Leyenda de Aisha', de Daniel Tejero, y Monzalbarba acogerá en la Plaza de España 'Cuentos de la Huerta con Arte', de El Políglota Teatro. A las 18.00 horas, Montañana pondrá el punto final a esta programación con 'Los Duendes del Baúl', de Caleidoscopio Teatro, en la calle Amado Mena Arruga.