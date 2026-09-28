La firma de hipotecas en Aragón baja un 20,5% tras empeorar su evolución interanual en julio

Archivo - Firma de hipotecas en Aragón en julio. - EUROPA PRESS - Archivo
ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La firma de hipotecas sobre viviendas en Aragón ha descendido un 20,5% en julio respecto al mismo mes del año anterior, frente a una bajada del 3,49% a nivel nacional, empeorando su evolución interanual, hasta un total de 1.066 operaciones.
Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad autónoma con una caída del 20,9%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En Aragón, se han prestado 145,86 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 23,68% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital para constituir hipotecas ha caído un 21,4%.
Atendiendo al total de fincas, se han constituido un total de 1.393 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 260,55 millones de euros. De ellas, 67 han sido sobre fincas rústicas y 1.326 sobre urbanas.
De las 1.326 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Aragón, 1.066 corresponden a viviendas; 18 a solares y 242 a otro tipo.
El número de operaciones que han cambiado de entidad --subrogaciones al acreedor-- ha sido de 40 y en 37 hipotecas ha variado el titular del bien hipotecado --subrogaciones al deudor--. De las 284 hipotecas con cambios en sus condiciones, 207 han sido por novación.
Por contra, se han cancelado 1.264 préstamos sobre fincas en Aragón. De ellas 898 corresponden a viviendas, 45 a fincas rústicas, 310 a urbanas y 11 sobre solares.
DATOS POR CCAA
Por comunidades autónomas, donde se ha comportado mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior ha sido en Baleares (+8,59%), Asturias (+8,06%) y Galicia (+7,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Cantabria seguida de Aragón y La Rioja con caídas del 26,89%, 20,51% y 19,66%, respectivamente.
En cuanto al importe prestado, Galicia, Asturias y Murcia han aportado los mejores datos, con subidas respectivamente del 19,76%, 17,13% y del 16,62%, mientras que el importe prestado se ha reducido en Cantabria un 14,13%, seguido de País Vasco (-11,96%) y La Rioja (-10,14%).