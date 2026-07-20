La firma de hipotecas en Aragón cae un 12,8% tras empeorar su evolución interanual en mayo

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ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Aragón desciende un 12,8% en mayo respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,09% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 983 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 5,4%.

En Aragón se prestaron 130,95 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en mayo, un 5,95% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 0,3%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.332 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 258,58 millones de euros. De ellas, 41 fueron sobre fincas rústicas y 1.291 sobre urbanas.

De las 1.291 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en mayo en Aragón, 983 fueron sobre viviendas; 7 en solares y 301 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 9 y en 17 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 162 hipotecas con cambios en sus condiciones, 136 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.337 préstamos sobre fincas en Aragón. De ellas 958 correspondieron a viviendas, 94 a fincas rústicas, 279 a urbanas y 6 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,52%), Canarias (+16,52%) y Cataluña (+9,30%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Cantabria y Murcia con caídas del 19,55%, 17,91% y 13,25%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Canarias, Navarra y Cataluña con subidas respectivamente del 46,26%, 31,31% y del 21,94%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 17,21%, seguido de Murcia (-6,29%) y Aragón (-5,95%).