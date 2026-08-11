Una fuerte granizada causa importantes daños en casas, caminos y cultivos en Singra (Teruel)

Granizo caído en Singra (Teruel), comparado con pelotas de golf. - AYUNTAMIENTO DE SINGRA

SINGRA (TERUEL), 11 (EUROPA PRESS)

La localidad de Singra, situada en la Comarca turolense del Jiloca, ha sufrido una fuerte tormenta acompañada de granizo, con pedrisco del tamaño de pelotas de golf, que ha causado importantes daños materiales en todo el municipio, rompiendo elementos de las viviendas, destrozando caminos y provocando daños en los cultivos.

Así lo ha trasladado el alcalde de la localidad, José Javier Fuertes, quien ha señalado que la intensidad de la pedregada "rompió numerosas canaletas, persianas y otros elementos de las viviendas, además de dejar cables colgando en diferentes calles". Además, numerosos vehículos quedaron seriamente dañados, algunos de los cuales ni siquiera pueden circular.

La tormenta ha destrozado también caminos que todavía no habían podido ser preparados tras las riadas de abril del año pasado. Del mismo modo, al no estar todavía arregladas las ramblas, el agua bajó con mucha fuerza y arrasó varias fincas de labor, provocando nuevos daños a los agricultores.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Singra ha abierto el pabellón municipal para que los vecinos pudieran resguardar sus vehículos, lo que "para muchos llegó demasiado tarde", ya que la primera granizada ya había causado importantes desperfectos y lanzó el aviso para proteger al resto de coches de la segunda pedregada que cayó a continuación. Numerosos vecinos también tuvieron que desplazarse hasta debajo del puente de la autovía para protegerse del fuerte granizo.

El alcalde de Singra ha asegurado que el episodio fue especialmente intenso y que el Ayuntamiento continuará evaluando los daños ocasionados tanto en el casco urbano como en caminos y explotaciones agrícolas.