La Fundación "la Caixa" impulsa la contratación de jóvenes de cerca de 150 jóvenes vulnerables en Aragón

Oumaima ha encontrado trabajo a través de la Fundación la Caixa. - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

ZARAGOZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de inclusión laboral Incorpora, de la Fundación "la Caixa", ha facilitado en el primer semestre de 2026 de más de 600 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad en Aragón, entre ellas 147 jóvenes con dificultades para acceder al empleo. Con motivo del Día Internacional de la Juventud, la entidad reivindica la necesidad de generar más oportunidades laborales para los jóvenes que afrontan mayores barreras en el mercado de trabajo.

El desempleo juvenil afecta a cerca de uno de cada cuatro menores de 25 años que quiere trabajar. La falta de experiencia, las trayectorias formativas interrumpidas, la ausencia de acreditaciones profesionales o el desajuste entre las competencias adquiridas y las que demandan las empresas dificultan el acceso al empleo, especialmente entre los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Para hacer frente a estas barreras y promover la igualdad en el acceso al mercado laboral, la Fundación 'la Caixa' desarrolla desde 2006 el programa Incorpora, que impulsa la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad a través del trabajo conjunto con empresas y entidades sociales.

"Las primeras oportunidades laborales son determinantes para el futuro de los jóvenes. Sin embargo, muchos de ellos afrontan barreras económicas y sociales o carencias formativas que dificultan su acceso al empleo, lo que aumenta el riesgo de exclusión. Por eso es fundamental acompañarlos y facilitar su conexión con las empresas para que puedan acceder al mercado laboral en igualdad de oportunidades", ha explicado el subdirector general de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón.

En el primer semestre de 2026, el programa ha facilitado más de 21.000 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad en toda España, de las que casi 6.000 han correspondido a jóvenes con dificultades para acceder al mercado laboral. En Aragón, el programa ha facilitado de más de 600 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad en el primer semestre de 2026, entre ellas 147 jóvenes.

El balance de este semestre ha sido posible gracias al trabajo en red de más de 400 entidades sociales y más de 1.000 profesionales especializados en orientación e intermediación laboral, y la colaboración de casi 10.000 empresas comprometidas con la inclusión sociolaboral.