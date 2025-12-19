Fundación Ibercaja, galardonada en los Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera - JAVIERVALEIRO

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha sido galardonada en la gala Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera 2025. En particular, se trata de tres iniciativas impulsadas por la entidad en línea con estos conceptos: los "Programas didácticos sobre Educación Financiera para escolares", el proyecto "Transición activa" y "Educación Financiera para pymes y emprendedores".

La jefa del Área de Desarrollo Profesional, Mayte Santos; el jefe del Área Territorial de Madrid, Íñigo Aguirre, y la responsable de programas de Educación, Carmen Campos, han recogido los galardones en el evento.

Los "Programas didácticos sobre Educación Financiera para escolares" son diseñados y ofrecidos por Fundación Ibercaja en todos sus centros, para alumnado de primaria y secundaria.

Se desarrollan tres propuestas diferentes: "La isla Economite", con dinámicas en grupo, para crear una sociedad económica desde 0. Por otro lado, "¿Quién quiere ser influencer?", para que los alumnos aprendan todo lo que implica ser empresario desde un punto de vista ya conocido. Y, por último, "Convirtiéndonos en Cryptomasters", que se trata de un formato idóneo para estudiantes de Bachillerato.

Por su parte, el proyecto "Transición activa", impulsado junto a Fundación Más Senior, tiene como objetivo ofrecer contenidos prácticos y didácticos sobre educación financiera, enfocada a la planificación, gestión y disfrute de la jubilación, tanto personal como profesionalmente; a través de la plataforma '65 y más'.

ETAPAS

Los contenidos se centran en tres etapas clave de la transición activa hacia la jubilación: antes, durante y después de la jubilación, para ayudar a los lectores a prepararse para esta nueva etapa vital y reducir tanto la incertidumbre psicológica como financiera tras la salida del mundo laboral.

"Educación Financiera para pymes y emprendedores", en colaboración con la Dirección General de PYMES y autónomos del Gobierno de Aragón, tiene como principal propósito ayudar a este colectivo a diferenciarse, especializarse, obtener mayor rentabilidad y gestionar de manera responsable su negocio, a través de la puesta en valor de las finanzas.

Mediante talleres impartidos en los centros de Fundación Ibercaja y sesiones de mentoring, se trabajan conceptos básicos que permitan entender la gestión económica, fijar estrategias, conocer herramientas que ayuden en la toma de decisiones, impulsar nuevas líneas de negocio e ingresos, gestionar el dato y la ciberseguridad.

Los Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera tienen como objetivo poner en valor la labor y el esfuerzo que realizan las entidades para atender las necesidades de la sociedad y su compromiso firme con los colectivos más vulnerables.

Ibercaja es una entidad privada sin ánimo de lucro procedente de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Ibercaja, dedicada a la creación, realización y fomento de obras sociales y culturales para impulsar el desarrollo de las personas generando acciones para mejorar el territorio.

En Fundación Ibercaja se impulsa la innovación en programas y actividades, dando respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad dentro de su ámbito de actuación con cuatro valores como pilares fundamentales: compromiso, transparencia, profesionalidad y dinamismo.