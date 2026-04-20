Fundación Ibercaja hará de Zaragoza un "foro de reflexión" con líderes globales en un congreso por su 150 aniversario

El presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, a la derecha, y su director general, José Luis Rodrigo, a la izquierda, en la presentación del congreso 'El mundo que viene', en el Patio de la Infanta. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha impulsado la celebración de un congreso internacional como parte de los actos conmemorativos de su 150 aniversario en el que reunirá, los días 18 y 19 de junio, a una veintena de líderes globales, premios nobeles y referentes en distintos ámbitos del conocimiento y la cultura entre ellos para convertir a Zaragoza en "foro de reflexión e inspiración".

El presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, y el director general, José Luis Rodrigo, han presentado este lunes, en el Patio de la Infanta, el programa completo de 'El mundo que viene', título del evento que se desarrollará en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa.

Este congreso será uno de los granes hitos de este 2026 y reafirma el compromiso social de Fundación Ibercaja, de hecho su presidente ha indicado que en este 150 aniversario "no queremos limitarnos a celebrarlo, sino que queremos convertirlo en una oportunidad única para proyectarnos hacia adelante con ambición y responsabilidad".

"Si algo nos enseña una trayectoria como la de la Fundación Ibercaja es que el progreso no sucede por casualidad, sino gracias al compromiso de todos aquellos que nos precedieron y de muchas personas que han contribuido con su trabajo y con su visión a construir lo que hoy somos", ha manifestado Franco, quien ha añadido que "es momento para detenernos y preguntarnos qué queremos hacer con ese legado".

Bajo el concepto de 'El mundo que viene', Zaragoza se convertirá en punto de encuentro de referencia para el diálogo internacional, con un programa de primer nivel que congregará a ex jefes de Estado, científicos vinculados a instituciones de prestigio internacional, como la NASA, y algunas de las voces más influyentes del mundo para reflexionar sobre el futuro de la sociedad.

Amado Franco ha afirmado que este congreso "surge como un espacio para pensar, para dialogar, para anticipar los grandes desafíos y las grandes oportunidades que marcarán las próximas décadas" y, sobre todo, "para mirar al futuro y sentirse parte de él".

Desde Fundación Ibercaja "queremos que durante dos días Zaragoza se convierta en el foco y el foro de reflexión e inspiración, para definir entre todos cómo deseamos que sea ese futuro. Y para lograrlo, nada mejor que escuchar a los mejores y servirnos de sus experiencias", ha subrayado.

En definitiva, "con este congreso, nos corresponde tomar el relevo de quienes nos precedieron y continuar escribiendo una historia que no empieza ni termina con nosotros, recoger los frutos de su esfuerzo, su compromiso y su visión, y estar a la altura de lo que ahora, como sociedad, nos toca construir. Esta es la hoja de ruta que hemos seguido a lo largo de nuestra historia en Fundación Ibercaja y que, por supuesto, es el foco de nuestro 150 aniversario".

REFERENTES INTERNACIONALES

Los ponentes conforman un cartel "excepcional" y, venidos desde distintas partes del mundo, aportarán su visión sobre los grandes retos del presente y el futuro. Durante dos días se debatirá sobre el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial, los cambios geopolíticos, el futuro de la economía y el empleo, el bienestar social o el papel de la educación en la construcción de las sociedades del mañana.

Según ha comentado el director general de Fundación Ibercaja, este evento, del que no se descarta que tenga vocación de continuidad y se celebre con periodicidad bienal en el futuro, "nace con la clara vocación de hablar de lo que el mundo quiere escuchar, pero como nadie lo hace, con rigor, profundidad y honestidad". La asistencia será gratuita mediante inscripción previa en la web creada para el evento, 'elmundoqueviene.fundacionibercaja.es'.

Acerca del formato, José Luis Rodrigo ha avanzado que será una conversación entre "algunas de las voces más influyentes del panorama global", porque en Fundación Ibercaja "estamos plenamente convencidos de que el diálogo es la mejor o, a veces, la única forma de entenderse, de aprender, de buscar posturas comunes". En algunos casos, será entre personas de diferente ámbito y opinión, de forma se pueda conformar una "imagen completa" del tema.

La primera sesión comenzará con un discurso inaugural del presidente de Fundación Ibercaja, tras lo que será el turno del ex primer ministro de Portugal y expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, con una disertación sobre Europa y sus instituciones en la actualidad.

PONENCIAS DEL 18 DE JUNIO

Después, la primera conversación, titulada 'Interpretando el mundo global', tendrá como protagonistas a representantes políticos al más alto nivel de Europa, América y Asia, quienes analizará "los grandes equilibrios que están definiendo el contexto internacional y los retos que marcarán el rumbo de las próximas décadas".

Se trata del ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, el expresidente de México, Felipe Calderón, y el ex primer ministro de Corea del Sur y presidente del Korea Institute for Shared Growth, Un Chan Chung.

De la mano del director global de IA en la NASA, Omar Hatamleh, y la directora de Estrategia de Investigación e IA en Google, Pilar Machón, se pondrá el foco en "uno de los ejes transversales de nuestro tiempo, la tecnología, en un mundo más humano, con especial atención al impacto de la IA en la sociedad", para hablar sobre cómo la innovación puede y debe de estar al servicio de las personas".

La deportista paralímpica española y premio Princesa de Asturias de Deporte 2021, Teresa Perales, conversará con el alpinista, explorador y comunicador Jesús Calleja, acerca de que "los límites pueden moverse, que juntos llegamos más lejos y que el futuro solo será viable si es compartido".

El programa del día 18 de junio llegará a su fin con una cita "especialmente significativa que nos hará reflexionar sobre los valores de un mundo en transformación, la ética, la sostenibilidad y el compromiso en la construcción del mañana", ha opinado Rodrigo, protagonizada por dos premios Nobel de la Paz: Mohan Munasinghe (2007) y Tawakkol Karman (2011).

SEGUNDA JORNADA

El segundo día se focalizará en "las claves sobre las que construir el futuro", ha adelantado José Luis Rodrigo. Para ello, intervendrá el académico de la Real Jurisprudencia y Legislación de España Manuel Pizarro, "una figura de referencia en el ámbito empresarial e institucional", ha especificado el director general de Fundación Ibercaja. En este caso, le acompañará el presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano.

La infancia será el tema en el que ahonden la directora de Protección de la Infancia de Unicef, Seema Sen Gupta, y la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira.

Asimismo, el pintor y escultor Antonio López, referente del arte español, y el director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana, hablarán sobre el talento y la cultura como motor de progreso, la creatividad y el pensamiento crítico.

La salud mental, física y social y el bienestar serán el tema principal del encuentro entre la psiquiatra y divulgadora Marian Rojas y el cirujano reconstructivo Pedro Cavadas, reconocido a nivel internacional en casos de alta complejidad, pionero en técnicas avanzadas y autor de hitos como uno de los primeros trasplantes de cara y de extremidades a nivel mundial.

El arquitecto, ingeniero y director de Senseable City Lab en MIT, Carlos Ratti, comentará las posibilidades de la movilidad y las ciudades y el diseño del entorno con el también arquitecto y Premio Pritzker 2023 David Chipperfield. Cerrará este segundo y último día de congreso el Premio Nobel de Economía Christóforos Pissarídis, que reflexionará sobre el nuevo orden económico y el futuro del trabajo.

Todo ello se complementará con un concierto de la artista Luz Casal y una cena de gala en Mobility City.