Fundación Ibercaja lanza una nueva edición de 'Educar para el futuro', con la participación de Edurne Pasaban

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja inicia una nueva edición de su programa 'Educar para el futuro', bajo el lema 'Competencias STEAM: ingenia, investiga, crea', abordando las competencias STEAM y con su propósito de formar, inspirar y acompañar a la comunidad educativa ante los retos que plantea el contexto contemporáneo.

En esta ocasión, la conferencia inaugural correrá a cargo de la alpinista y coach Edurne Pasaban, el próximo martes 14, bajo el título 'Expedición al éxito, alcanzando objetivos y superando las dificultades'. La entrada es libre hasta completar aforo, con previa inscripción a través de la página web de Fundación Ibercaja.

Consolidado como uno de los programas centrales de Fundación Ibercaja en materia de educación, 'Educar para el futuro' tiene como principal objetivo inspirar a los docentes en su tarea y labor diaria, para dar respuesta a los principales retos educativos que enfrentan.

De esta forma, se consigue el propósito de la entidad por apoyar e impulsar la transformación educativa, conscientes de los desafíos actuales del aprendizaje, la innovación, la tecnología y la pedagogía.

Esta XIV edición toma como eje temático las competencias STEAM --Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas-- y su integración con metodologías innovadoras para preparar a estudiantes y docentes frente a escenarios de cambio y complejidad.

Bajo esta temática, Fundación Ibercaja ha organizado seis conferencias que se desarrollarán en octubre y noviembre en el Patio de la Infanta, ofrecidas por parte de referentes a nivel nacional e internacional, en materia de educación y competencias STEAM, quienes compartirán sus estudios y proyectos con el objetivo de inspirar a los docentes para puedan trabajar con el alumnado las competencias derivadas de las 5 disciplinas STEAM; de manera transversal dentro del aula y ofreciendo una mirada distinta.

MÁS PONENCIAS

Tras la ponencia inaugural con Edurne Pasaban el próximo martes, Jorge Arévalo ofrecerá el día 16 una reflexión sobre la evolución educativa en clave de innovación, tecnología y competencias clave para un mundo cambiante, y el día 28 será el turno del neuropsicólogo José Ramón Gamo, quien expondrá cómo el enfoque STEAM permite una educación más inclusiva y personalizada, fomentando el talento y la diversidad.

La siguiente ponencia, el 10 de noviembre, será sobre la lectura, como la herramienta más poderosa para analizar y resolver los problemas, a cargo de la matemática Emilia López.

El programa continuará con el doctor en Educación Daniel Albertos el próximo 20 de noviembre, con una conferencia centrada en la importancia del pensamiento crítico en la educación y la vida diaria.

El broche final de esta edición lo pondrá Daniel Erice, astrofísico y divulgador cultural, con una charla que pondrá énfasis en la importancia de las artes como clave transformadora en la educación. Talleres prácticos para docentes

Como el año pasado, además de las conferencias se desarrollarán talleres en Espacio Joven Fundación Ibercaja, que se transforma nuevamente en una especie de "laboratorio" que complementa de forma práctica el contenido de las distintas conferencias.

El LAB contará con cuatro talleres que se desarrollarán durante los meses de octubre y noviembre. El próximo día 29 'Metodología STEAM aplicada a la educación', por Pilar Martínez; el 11 de noviembre, 'Pensar en STEAM: construir puentes, no solo proyectos', por Coral Elizondo; el 19 de noviembre, 'La electrónica como vehículo de lo competencial', por Carlos Triquell, y el día 26 de noviembre, 'La enseñanza y el aprendizaje de la historia en la era digital', por Mario Carretero.

UN PROYECTO CON TRAYECTORIA Y PROYECCIÓN

'Educar para el futuro' se clausurará con la tercera edición de sus Premios de ámbito nacional que se llevará a cabo el día 27 de noviembre con una gala en el Patio de la Infanta, donde se entregarán los galardones al centro educativo y al docente más innovador.

Fundación Ibercaja programó por primera vez en el año 2012 'Educar para el futuro' y a lo largo de sus 14 ediciones han participado cerca de 220 ponentes y ha contado con 54.000 asistentes.

El diseño es exclusivo y propio de Fundación Ibercaja y cuenta con el reconocimiento y homologación del Gobierno de Aragón en todas las actividades con créditos de formación permanente del profesorado.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Microsoft Education, la editorial Edelvives, la Universidad San Jorge, el Grupo San Valero, la Universidad de Zaragoza, Escuelas Católicas de Aragón, Fecaparagón y la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía.

Además, se ha consolidado como un gran referente, a través del cual, Fundación Ibercaja continúa su apuesta por la educación desde la innovación, y acercando sus propuestas a todos los rincones de la sociedad.