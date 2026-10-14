Los ganadores de 'Docentes Referentes' visitarán Ceuta para apoyar a la comunidad educativa de la ciudad

Archivo - Foto de familia durante la entrega de las ayudas 'Docentes Referentes' de la Fundación Ibercaja, en el Monasterio de Cogullada, a 8 de julio de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja impulsará una jornada de encuentro y apoyo a la comunidad educativa de Ceuta el próximo 13 de noviembre con la participación de los cinco docentes distinguidos en la primera edición de las ayudas 'Docentes Referentes', un programa de ámbito nacional que cuenta con la Presidencia de Honor de la Infanta Sofía y que reconoce la excelencia, la innovación y el compromiso del profesorado español.

"En cada escuela hay un docente que defiende ese tiempo sagrado del aprendizaje donde, con calma si puede ser, nos ayuda a comprender el mundo y a desarrollar un criterio propio sobre la realidad, a crear nuestra propia mirada esperanzada y entusiasmada", afirmó la Infanta Sofía el pasado 8 de julio durante su intervención en el acto de entrega de reconocimientos, en Zaragoza.

La iniciativa nace con el propósito de trasladar a los profesionales de la educación ceutíes el respaldo de la comunidad docente de toda España en un momento especialmente complejo para la ciudad, destacando el papel de la escuela como espacio de seguridad, bienestar emocional, protección, socialización y acompañamiento para la infancia y la juventud, han indicado desde Fundación Ibercaja.

El anuncio de esta jornada coincide con la primera visita oficial de los Reyes, Felipe VI y Letizia, a la ciudad de Ceuta como monarcas, durante la cual han visitado el colegio público Vicente Aleixandre, en la barriada de la Manzanera.

Un gesto que vuelve a evidenciar el compromiso de la Corona con la educación, compartido por la Infanta Sofía, presidenta de honor del programa Docentes Referentes. Con esta iniciativa, Fundación Ibercaja y los docentes del programa quieren sumarse a ese mismo espíritu de apoyo a quienes sostienen, cada día, la vida de las aulas ceutíes.

ASÍ SERÁ LA JORNADA

La jornada, bajo el nombre 'Referentes que inspiran' reunirá a docentes de todas las etapas educativas con los cinco ganadores de Docentes Referentes 2026: Cristian Ruiz Reinales, reconocido en la categoría de 'Liderazgo Educativo'; Belén María Mesas Sánchez, en 'Sostenibilidad en Educación'; Clement Córdoba Vila, en 'Educación Inclusiva, Investigación Educativa y Transferencia del Conocimiento'; y Diego Olivar Aldudo, en 'Educación Integral para la Salud'.

Durante el encuentro, los docentes compartirán experiencias, metodologías y buenas prácticas desarrolladas en sus centros educativos, además de ofrecer mensajes de apoyo y motivación al profesorado ceutí.

La sesión incluirá intervenciones centradas en cuestiones especialmente relevantes para la realidad actual de los centros educativos, como la salud mental y el bienestar emocional del alumnado y de los propios docentes, así como la atención personalizada y la educación inclusiva.

La visita presencial constituirá el punto de partida de una línea de trabajo denominada 'Docentes que comparten' que tendrá continuidad en los próximos meses a través de diferentes iniciativas online impulsadas por Fundación Ibercaja en el marco de 'Docentes Referentes'.

Entre ellas destaca la creación de una comunidad virtual específica para docentes de Ceuta a través de la plataforma Aula en Red, concebida como un espacio para compartir experiencias, recursos y formación especializada.

Además, los participantes podrán acceder a herramientas de orientación académica y a encuentros con profesionales de referencia en ámbitos como la educación emocional, la salud integral y la atención a la diversidad.

Asimismo, los docentes galardonados y otros finalistas del programa participarán en sesiones online periódicas dirigidas a inspirar, acompañar y generar espacios de escucha y colaboración entre profesionales de la educación.