Gaudes pide al Gobierno central que financie la Ley de bienestar animal y no recaiga solo en los ayuntamientos

En la ciudad hay más de 3.000 gatos en 200 colonias felinas

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha criticado pedido que el Gobierno de España participa en la financiación de la Ley de bienestar animal, para evitar que recaiga todo el peso económico en la administración local.

"La Ley de bienestar animal, aprobada por el Gobierno de España, tiene muchas restricciones y muy pocas ayudas" porque somos los ayuntamientos los que tenemos que hacer frente económicamente a todo el desarrollo de la ley y lo hacemos solos", ha lamentado.

La nueva Ley también regula la obligación de disponer de un servicio de recogidas 24 horas/365 días año, así como a contar con un Centro de Protección Animal para atender animales abandonados y/o perdidos. Zaragoza ya disponía, con anterioridad a la Ley, de ambos servicios.

Hay una "pequeña" subvención pero con una dotación económica "muy, muy, muy baja" de 500.000 para todos los ayuntamientos de España y no se puede superar la cuantía de 30.000 euros por ayuntamiento por lo que no todos los consistorio pueden acudir a las mismas convocatorias, ya que "no es lo mismo Zaragoza que un pueblo pequeño de la provincia".

A su parecer, si realmente el Gobierno de España está "realmente preocupado por el bienestar animal, tiene que dotar presupuestariamente a los ayuntamientos que son los que por esa ley tenemos competencia de la mejora del bienestar animal", ha instado.

El Ayuntamiento de Zaragoza, "como no podía ser de otra manera", ha dicho Gaudes, ha dado respuesta a la Ley de bienestar animal y "ha mejorado" la protección de los animales en la ciudad.

Como ejemplo ha citado los dos núcleos zoológicos, El Guano y el CMPA --Centro Municipal de Protección Animal-- en los que se trabaja y se han mejorado las condiciones de climatización sobre todo en el CMPA y se colabora con los voluntarios para que puedan entrar a esas instalaciones a cuidar en unas determinadas horas a los animales o pasear a los perros.

En concreto, en el Refugio de Gatos El Guano, ubicado en los Pinares de Venecia. Tiene capacidad para 250 gatos en una parcela de 5.000 metros cuadrados y cuenta ya con informes satisfactorios tanto del Gobierno de Aragón como del Comité Ético de Bienestar Animal del Colegio de Veterinarios de Zaragoza.

Además, se han mapeado y censado todas las colonias felinas de Zaragoza, 200, en las que habitan 3.500 gatos aproximadamente. Es un censo continuo, en constante cambio. También se mantiene una amplia red de 50 casas de acogida para animales que requieren especiales cuidados --mayores, enfermos y lactantes.

Zaragoza cuenta con una sólida red de voluntarios, unas 300 personas, que colaboran en la gestión de colonias felinas, incluido Refugio El Guano, y ayudan dando paseos de animales en el CMPA o atendiendo el mostrador de Protección Animal del Hall del Ayuntamiento.

El número de adopciones, que es estable, es en todo caso alto, y cada año se adoptan o ceden unos 250 perros y 450 gatos. Al incremento de recursos económicos se suma el trabajo humano. El Consistorio cuenta con una plantilla de 15 funcionarios en Protección Animal, la colaboración de la Unidad Verde municipal y los 300 voluntarios, que de forma desinteresada atienden a los animales y colaboran en la gestión municipal.

Otro ámbito de actuación es el proyecto de captura, esterilización y suelta (CES), que ha permitido saber que en Zaragoza hay más de 3.000 gatos en 200 colonias felinas de los que en un año se han llegado a esterilizar, capturar y 'chipear' unos 1.300 ejemplares. "Esto supone un gran esfuerzo económico por parte del Ayuntamiento", ha recalcado.

Gaudes ha explicado que esta cuantía son datos que se empiezan a tener de las colonias felinas, ya que no hay un hay un histórico de 10 años atrás porque no se contaban, por tanto se desconocen las "magnitudes nos estamos moviendo". Comparado con otras ciudades, Madrid triplica y hasta casi cuadruplica este número, aunque también es mucho mayor el número de habitantes.

El cometido de los ayuntamientos es gestionar la población de gatos en la ciudad, mejorar sus condiciones de bienestar animal", mediante el trabajo continuo que hacen los voluntarios que es "ingente".

Ha hecho hincapié en que la población tiene que ser consciente de que ese tipo de colonias felinas "sólo pueden ser alimentadas y cuidadas por personal especializado, porque para algo hacen determinados cursos y saben perfectamente las condiciones que necesitan los animales".

Al respecto, ha insistido en que los ciudadanos "no deben alimentar animales en la vía pública, que está prohibido por ordenanza, y todos aquellos cuidados de los animales hay que dejarlos a profesionales". Los interesados en alimentar y cuidar a los animales pueden ponerse en contacto con el Departamento de Medio Ambiente para formar parque del cuerpo de voluntarios.

OTRAS ACTUACIONES

Asimismo, se trabaja en las adopciones y los animales que se encuentran en la calle, se recogen y se llevan al CMPA. "Hacemos todo lo posible para buscarles un segundo hogar", ha destacado.

En esta labor ha reconocido que se necesita la colaboración de los medios de comunicación para difundir este trabajo que se hace y "sobre todo para concienciar a la ciudadanía de que si requieren un animal se requiere responsabilidad y también ser conscientes de que hay muchos animales que están en busca de ese segundo hogar".

Por lo tanto, ha calificado de "muy positivo" el balance de estos dos años de la Ley de bienestar animal por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en los que "se han sumado esfuerzos, un compromiso presupuestario y humano con todos los voluntarios, pero lo más importante es que tendría también que dotar económicamente a esa ley para que los ayuntamientos no tengamos que hacer todo el esfuerzo", ha reiterado.

Gaudes ha realizado estas declaraciones con motivo de la celebración este sábado, 4 de octubre, del Día de los animales y para conmemorarlo ha tenido lugar una recepción a todos los 300 voluntarios que trabajan de la mano del Ayuntamiento en mejorar el bienestar animal de toda la ciudad.