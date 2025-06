Gaudes sostiene que el PSOE "miente" sobre el Bosque de los Zaragozanos en Las Fuentes

ZARAGOZA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha acusado a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, de "llevar las mentiras a todas sus intervenciones", en este caso sobre el proyecto del Bosque de los Zaragozanos en el distrito de Las Fuentes-Montemolín en torno a la orla este.

"Ranera se está convirtiendo en la alumna aventajada del sanchismo. Hoy, en ese afán por el activismo callejero, se ha desplazado, esta vez, hasta Torre Ramona para mentir y para decir que este equipo de gobierno no se ha reunido con la Junta de Distrito para un proyecto clave como es el proyecto de Torre Ramona", ha comentado.

Tras subrayar que "eso es mentira" ha añadido que ella misma estuvo reunida el 25 de marzo con los vecinos en la Junta de Distrito y les presentó un proyecto del año 2022, cuando la actual alcaldesa, Natalia Chueca, era la consejera municipal de Servicios Públicos y que desarrolló a través de un proceso participativo con un arquitecto.

Ese arquitecto se reunió con los vecinos y incluyó en ese proyecto diferentes espacios que, en la actualidad, les han transmitido otra vez a la Junta de Distrito y que se volverá a debatir con ellos, ya que les han propuesto que elaborar alegaciones el mes de mayo y, en el mes de junio, se volverán a reunir para releer ese proyecto y adaptarlos a todas y cada una de las necesidades.

Además, también se llevan a cabo diferentes mesas de participación del Bosque de los Zaragozanos, en las que hay diferentes asociaciones, tanto vecinales como medioambientales, en las que se reúnen y hablan de los diferentes proyectos.

Concretamente, Gaudes se ha referido a la del 17 de mayo de 2024 cuando se reunió esta mesa del Bosque de los Zaragozanos para abordar el proceso de participación de Torre Ramona.

DOS ÁMBITOS

Por lo tanto, se trabaja en participación en dos ámbitos. Por un lado, con la propia Junta de Distrito, "como no puede ser de otra manera, a la que yo misma me he desplazado en esta ocasión y el arquitecto que desarrolló el proyecto se desplazó en el año 2022", ha recalcado. Y por otro lado se lleva a cabo esa participación a través de la mesa del Bosque de los Zaragozanos, como ya se ha hecho con Campos del Canal o con otro tipo de espacios de naturalización de la ciudad para que participan las diferentes entidades.

"Yo le pediría a la señora Ranera que deje de mentir, que igual si no ha ido a esas juntas de distrito es porque sus vocales o ella misma no trabajan, porque realmente esas reuniones, tanto de la Junta de Distrito como de las mesas del Bosque de los Zaragozanos, son abiertas a todos los que quieran participar", ha argumentado.

Asimismo, le ha instado a Ranera a "por favor, deje de hacer el ridículo y vuelva a retirar la moción para el próximo pleno o, si no, volverá a quedar retratada una vez más como mentirosa", ha concluido.