El Gobierno de Aragón apuesta por la formación avanzada del personal de contratación pública

Publicado: sábado, 28 febrero 2026 10:51
ZARAGOZA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón pondrá en marcha por primera vez un curso de especialización en contratación pública destinado a empleados que intervienen en la preparación, adjudicación y ejecución de contratos. La iniciativa, que será impartida por la Universidad de Zaragoza, tendrá una duración de 160 horas y se desarrollará entre abril y diciembre de 2026.

La medida cobra especial relevancia si se tiene en cuenta el volumen económico que gestiona la Administración autonómica. Un ejemplo: solo en 2024 se adjudicaron contratos por importe superior a 3.250 millones de euros, una cifra que sitúa la contratación pública como uno de los ámbitos con mayor impacto en el gasto y en la prestación de servicios a la ciudadanía.

El objetivo del programa es reforzar la capacitación técnica del personal implicado, dotándolo de herramientas jurídicas y de gestión avanzadas para garantizar procedimientos más seguros, ágiles y eficientes.

La profesionalización de la contratación pública es una de las líneas estratégicas impulsadas por la Unión Europea y la OCDE para fortalecer la transparencia, optimizar el uso de los recursos públicos y mejorar la calidad de los servicios.

La contratación pública es uno de los ámbitos más complejos y sensibles de la gestión administrativa, al combinar un elevado impacto económico con exigencias jurídicas y procedimentales muy estrictas.

De hecho, los técnicos que intervienen en estos procesos desempeñan un papel clave para garantizar la legalidad, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la correcta prestación de los servicios, lo que hace especialmente relevante contar con perfiles altamente cualificados y en permanente actualización.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico busca consolidar un modelo de gestión más especializado, alineado con los estándares europeos y clave para la eficiencia de la Administración respecto a la calidad de los servicios públicos.

